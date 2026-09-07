Спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до Києва на переговори з Володимиром Зеленським. Американські дипломати виступили з ініціативою відновити тристоронній формат перемовин за участю США, України та Росії.

Про це повідомляє видання CNN.

Це перший візит офіційних представників Вашингтона такого рівня до української столиці від початку повномасштабної війни. Зустріч відбулася на тлі тимчасового режиму тиші та тривала у три етапи, до одного з яких долучилися радники з нацбезпеки Британії, Франції та Німеччини. Перед приїздом в Україну американська делегація встигла провести тригодинну розмову з Володимиром Путіним у Москві.

Дипломати переконані: прямий контакт сторін дозволить прибрати зайве посередництво та прискорить процес.

«Одне з того, що Стів Віткофф і я дійсно вважали б продуктивним, — це повернення до тристороннього формату, який вдалося випробувати приблизно шість місяців тому», — заявив за підсумками зустрічі Джаред Кушнер.

Українська сторона висловила готовність розглядати нові дипломатичні кроки.

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«Ми повинні зробити все можливе, щоб тристоронні зустрічі відбулися — або тристоронні зустрічі плюс наші європейські партнери», — підкреслив Володимир Зеленський, водночас наголосивши на гострій потребі в посиленні захисту неба.

Ключовим проблемним питанням залишається дефіцит снарядів для відбиття балістичних ударів. За словами глави держави, американські партнери запевнили, що виробництво ракет для комплексів Patriot почнуть нарощувати вже наступного року.