Многие рекламодатели до сих пор выбирают: либо поиск, либо Shopping. Логика понятна — зачем платить за две кампании, если хватит и одной? На практике связка двух форматов работает сильнее, чем каждый по отдельности. Покупатель, который ищет конкретный товар, видит Вас дважды: в товарной карусели сверху и в текстовом объявлении ниже. Это заметно меняет картину.

Разберём, как запустить оба формата параллельно — не сливая бюджет и не конкурируя с самим собой.

Чем поиск отличается от Google Shopping?

Оба формата показываются по одному запросу, но решают разные задачи.

Поиск — это текст. Заголовок, описание, ссылка. Вы сами пишете, что увидит пользователь, и подбираете ключевые слова. Контроль почти полный.

Товарная реклама — это витрина. Google сам решает, по каким запросам показать товар, опираясь на фид: название, цену, картинку, характеристики. Ключевые слова тут не задаёте — система берёт всё из товарного фида. Более подробно о том, как именно работает реклама в Google Shopping найдете по ссылке.

Отсюда и разница в поведении. Допустим, человек вводит «купить кроссовки Nike 42 размер». В Shopping он сразу видит фото, цену и магазин — кликает осознанно. В поиске читает текст и переходит, чтобы изучить детали. Один формат продаёт картинкой, другой — словом.

Что даёт параллельный запуск?

Главный аргумент — больше места в выдаче. Когда по запросу показываются и карточка товара, и текстовое объявление, Вы занимаете два блока вместо одного. Конкуренту остаётся меньше пространства.

Что это даёт на практике:

Рост охвата. Часть аудитории кликает на фото, часть — на текст. Вы ловите оба типа поведения.

Подстраховку. Не показался Shopping по какому-то запросу — его подхватит поиск. И наоборот.

Больше данных. Две кампании дают вдвое больше статистики по запросам, ставкам и конверсиям. Решения принимать проще.

Есть и приятный побочный эффект. Пользователь, увидевший бренд дважды, запоминает его лучше — сработает узнаваемость, даже если в этот раз клик не случился.

Как делить бюджет?

Универсальной формулы нет — всё зависит от ниши и среднего чека. Но рабочая отправная точка есть.

Для интернет-магазина с понятным товаром (электроника, одежда, посуда) Shopping обычно приносит конверсии дешевле. Логично отдать ему 60–70% бюджета, остаток — поиску. Скажем, при месячном бюджете в 30 000 грн. это примерно 20 000 грн. на Shopping и 10 000 грн. на поисковые кампании.

Товар сложный и требует объяснения (услуги, B2B, дорогая техника)? Тогда баланс смещается к поиску — там Вы управляете текстом и доносите ценность словами.

Не дробите бюджет поровну «на автомате». Запустите обе кампании, соберите данные за две-три недели и переливайте деньги туда, где цена конверсии ниже.

С чего начать настройку?

Порядок запуска важен. Стартуете с обоих форматов сразу и без подготовки — легко утонуть в статистике.

Начните с фида. Без корректного товарного фида Shopping просто не запустится. Проверьте названия, цены, наличие, качество фото. Одна ошибка — и товар отклонят на модерации.

Дальше — Merchant Center. Привяжите аккаунт, загрузите фид, дождитесь проверки. Только потом создавайте кампанию в Google Ads.

Поиск собирайте параллельно: семантика, группы объявлений, тексты под каждую группу.

Частые ошибки при параллельном запуске

Даже опытные рекламодатели спотыкаются на одном и том же. Вот что чаще всего портит результат:

Каннибализация запросов. Обе кампании борются за один показ — и ставка растёт. Разведите их по приоритетам в настройках, чтобы они не торговались между собой.

Заброшенный фид. Цена на сайте изменилась, а в фиде осталась старая. Google такое не прощает — товар уходит на модерацию или блокируется. Обновляйте фид регулярно.

Одинаковые ставки на всё. Топовый товар и неходовая позиция не должны стоить одинаково. Разбейте ассортимент на группы и назначайте ставки по-разному.

Оценка по последнему клику. Shopping часто открывает путь к покупке, а закрывает его поиск (или наоборот). Смотрите на ассоциированные конверсии, иначе недооцените один из форматов.

И напоследок: не выключайте кампанию через три дня, потому что «не пошло». Алгоритмам нужно время на обучение — две недели минимум.