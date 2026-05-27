Ринок фізичного золота: стандарти, ціноутворення та операційні механізми

Фізичне золото залишається базовим захисним активом у періоди макроекономічної нестабільності та інфляційних шоків. На відміну від деривативів, забезпечених золотом (ETF) або знеособлених металевих рахунків, володіння фізичним металом усуває ризик контрагента. Структура українського ринку банківських металів передбачає обіг стандартизованих злитків та монет, що відповідають міжнародним вимогам якості. Операторами ринку виступають комерційні банки та спеціалізовані дилери, які забезпечують ліквідність металу шляхом двостороннього котирування цін купівлі та продажу.

Афінажні компанії та стандарт Good Delivery

Функціонування глобального ринку золота базується на стандартах Лондонської асоціації учасників ринку дорогоцінних металів (LBMA). Статус Good Delivery (надійна поставка) присвоюється афінажним підприємствам, чия продукція відповідає жорстким критеріям щодо проби (не нижче 995,0, проте для роздрібних злитків стандартом є 999,9), ваги та маркування.

На українському ринку, зокрема через спеціалізовані компанії на зразок «КИТ Голд», реалізується продукція провідних світових афінажних заводів:

Argor-Heraeus — швейцарський виробник, один з найбільших у світі переробників дорогоцінних металів, виробничі потужності якого дозволяють переробляти близько 400 тонн золота на рік. Valcambi — швейцарська компанія, що володіє одним з найбільших заводів з виробництва злитків. Відома своїми інноваційними рішеннями, такими як CombiBar (роздільні злитки у форматі таблитки). Umicore — транснаціональна компанія зі штаб-квартирою в Бельгії, яка спеціалізується на матеріалознавстві та вторинній переробці дорогоцінних металів. C. Hafner — німецьке підприємство, що видобуває золото виключно з вторинної сировини, забезпечуючи повністю CO2-нейтральне виробництво.



Злитки цих виробників постачаються у спеціальній захисній блістерній упаковці (CertiCard), яка одночасно виконує функцію сертифіката автентичності та містить серійний номер, що збігається з номером на самому металі. Порушення цілісності цієї упаковки автоматично знижує ліквідність злитка та призводить до суттєвого дисконту під час його зворотного викупу.

Інвестиційні монети як інструмент диверсифікації

Окрім мірних злитків, значну частку ринку фізичного металу займають золоті монети, які емітуються офіційними монетними дворами різних країн світу. На відміну від нумізматичних монет, вартість яких визначається історичною цінністю, тиражем, епохою та станом збереження, ціноутворення інвестиційних монет жорстко прив’язане до світових котирувань металу плюс премія монетного двору за карбування.

Стандартна вага інвестиційної монети вимірюється у тройських унціях (1 oz = 31,1034768 грама). Найбільш ліквідними та впізнаваними на світовому ринку є такі монети: «Крюгерранд» (ПАР), «Кленовий лист» (Канада), «Віденська філармонія» (Австрія), «Кенгуру» (Австралія) та «Американський орел» (США). Дилери забезпечують обіг цих активів, надаючи інвесторам можливість формувати капітал у форматах, які легше транспортувати або реалізувати частинами порівняно з великими злитками.

Монети поділяються на дві основні категорії за якістю карбування:

Uncirculated (Brilliant Uncirculated) — стандартна якість для інвестиційних монет, що передбачає масове автоматизоване виробництво. Поверхня має рівномірний металевий блиск без дзеркального фону. Proof — вироби найвищої якості з дзеркальною поверхнею та матовим рельєфом. Виготовляються за допомогою багаторазового удару штемпеля. Такі монети частіше купують з колекційною метою, оскільки премія виробника в їх ціні значно вища за вартість самого металу.

Ціноутворення та специфіка малих номіналів

Базовим індикатором для ціноутворення на українському ринку є лондонський фіксинг (LBMA Gold Price), який встановлюється двічі на день у доларах США за тройську унцію. Роздрібна ціна фізичного металу в Україні формується шляхом конвертації доларової вартості у гривню за поточним комерційним курсом, до якої додається маржа виробника (премія за виготовлення виробу), витрати на міжнародну логістику, страхування вантажу та операційна маржа локального дилера.

Для розуміння того, скільки коштує 1 грам золота в Україні, необхідно враховувати обернено пропорційну залежність між вагою виробу та торговою націнкою (спредом). Витрати на афінаж, виготовлення матриці, штампування, пакування та транспортування є відносно фіксованими незалежно від розміру злитка. Відповідно, у злитку вагою 1 грам питома частка цих витрат є максимальною, що робить його ціну в перерахунку на один грам найвищою на ринку. Зі збільшенням ваги виробу (10, 50, 100 грамів) ціна одного грама знижується, максимально наближаючись до біржового котирування.

Операційна діяльність спеціалізованих дилерів

Компанія «КИТ Голд» функціонує як оператор вторинного ринку дорогоцінних металів, забезпечуючи двостороннє ціноутворення (bid/ask). Фінансовий та логістичний алгоритм компанії побудований на підтримці ліквідності: наявності товару для миттєвого продажу та резерву коштів для зворотного викупу активів у населення.

Процедура викупу банківських металів є строго регламентованою і вимагає апаратної верифікації активів. Дилери використовують рентгенофлуоресцентні спектрометри та ультразвукові детектори. Це обладнання дозволяє визначити точний хімічний склад сплаву до сотих часток відсотка та виявити можливі приховані вставки з інших металів (наприклад, вольфраму, який має подібну до золота щільність), здійснюючи перевірку без руйнування самого виробу чи його заводської упаковки. Наявність асортименту від 1-грамових до кілограмових злитків дозволяє інвесторам дробити свої портфелі для поступової фіксації прибутку в майбутньому.