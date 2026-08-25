Несподіваний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви міг бути пов’язаний із даними американської розвідки про подальші плани Росії. За однією з версій, Вашингтон отримав інформацію про підготовку мобілізаційної інфраструктури та можливі дії Кремля проти НАТО.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на The Wall Street Journal.

Що розвідка дізналася про плани Росії

За даними видання, російські військові проводили навчання з підготовки до мобілізації в Калінінградській області та інших регіонах. Перевіряли, чи здатна інфраструктура Міноборони приймати новобранців, забезпечувати їх харчуванням, спорядженням і зброєю.

Американська розвідка також нібито отримала інформацію, що Володимир Путін може спробувати «перевірити на міцність» НАТО. Саме ці дані могли стати однією з причин термінового візиту Реткліффа.

Реткліфф міг зустрічатися з Путіним

Під час перебування директора ЦРУ в Москві Путін скасував раніше заплановані на вівторок заходи. Через це з’явилися припущення, що між ними могла відбутися закрита зустріч, хоча офіційного підтвердження цьому немає.

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Колишня заступниця директора Національної розвідки США Бетт Саннер припустила, що Реткліфф міг привезти Кремлю пряме попередження. За її словами, зміст сигналу міг зводитися до того, що Вашингтон знає про плани Москви та радить не реалізовувати їх.

Є й інші версії візиту

Серед інших можливих тем називають домовленості про мораторій на удари по енергетиці та портах, припинення вогню в Сумській і Харківській областях, а також можливий обмін ув’язненими.

Літак Реткліффа пробув у Москві лише кілька годин і ввечері вилетів у напрямку Латвії. Незабаром після нього зі Внуково піднявся літак спеціального льотного загону «Росія», який використовують для перевезення високопосадовців РФ.