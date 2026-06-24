Кремлівський диктатор Володимир Путін не полишає спроб офіційно залучити Білорусь до відкритої збройної агресії проти України. Як повідомляють експерти Інституту вивчення війни (ISW), для цього російська влада може хитро застосувати механізми договору про колективну безпеку так званої Союзної держави.

Чому Росія посилює тиск на режим Лукашенка

Аналітики ISW зазначають, що Москва гостро потребує нових сил на фронті. Російська армія стикається із системним дефіцитом людських ресурсів ще з травня 2022 року. Саме тому Кремль розглядає білоруське населення та тренувальні бази сусідньої країни як зручний інструмент для компенсації власних втрат.

Російська влада всіляко намагається знайти привід, який дозволить їй легально розпоряджатися ресурсами Мінська, оминаючи будь-який можливий супротив Александра Лукашенка.

Як договір про Союзну державу загрожує білорусам

Головна небезпека криється у специфічному трактуванні поняття «єдиного статусу громадянства». Оскільки договір про Союзну державу теоретично передбачає рівні права для росіян і білорусів перед законом, Москва може цинічно заявити, що ці рівні права тягнуть за собою й однакові громадянські обов’язки, зокрема військові.

«Російські чиновники можуть одного дня наполягати на тому, щоб білоруські піддані де-факто анексованої Білорусі служили в російських збройних силах або у контрольованих Росією військових формуваннях Союзної держави згідно з єдиним законодавством Союзної держави», — наголошують експерти ISW.

Таким чином, маніпулюючи нормами спільного договору, Росія створює юридичне підґрунтя для того, щоб отримати прямий доступ до вербування білоруських громадян безпосередньо до лав своїх збройних сил.