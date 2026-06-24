Світ

Пастка Союзної держави: в ISW розкрили план Путіна щодо втягнення білорусів у війну

Автор: Гончаренко Людмила

Дата:

Кремлівський диктатор Володимир Путін не полишає спроб офіційно залучити Білорусь до відкритої збройної агресії проти України. Як повідомляють експерти Інституту вивчення війни (ISW), для цього російська влада може хитро застосувати механізми договору про колективну безпеку так званої Союзної держави.

Чому Росія посилює тиск на режим Лукашенка

Аналітики ISW зазначають, що Москва гостро потребує нових сил на фронті. Російська армія стикається із системним дефіцитом людських ресурсів ще з травня 2022 року. Саме тому Кремль розглядає білоруське населення та тренувальні бази сусідньої країни як зручний інструмент для компенсації власних втрат.

Російська влада всіляко намагається знайти привід, який дозволить їй легально розпоряджатися ресурсами Мінська, оминаючи будь-який можливий супротив Александра Лукашенка.

Як договір про Союзну державу загрожує білорусам

Головна небезпека криється у специфічному трактуванні поняття «єдиного статусу громадянства». Оскільки договір про Союзну державу теоретично передбачає рівні права для росіян і білорусів перед законом, Москва може цинічно заявити, що ці рівні права тягнуть за собою й однакові громадянські обов’язки, зокрема військові.

«Російські чиновники можуть одного дня наполягати на тому, щоб білоруські піддані де-факто анексованої Білорусі служили в російських збройних силах або у контрольованих Росією військових формуваннях Союзної держави згідно з єдиним законодавством Союзної держави», — наголошують експерти ISW.

Таким чином, маніпулюючи нормами спільного договору, Росія створює юридичне підґрунтя для того, щоб отримати прямий доступ до вербування білоруських громадян безпосередньо до лав своїх збройних сил.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Макрон розкрив деталі таємного плану Трампа і Путіна щодо поділу України

Гончаренко Людмила -
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що під час зустрічі...

Війна прийшла в Росію: CNN розповів, як атаки дронів змінюють думку росіян

Гончаренко Людмила -
Масовані атаки українських безпілотників по території Росії дедалі відчутніше...

Кінець ілюзій Кремля: чому Трамп змінив риторику та підтримав удари України по РФ

Гончаренко Людмила -
Російська влада дедалі нервовіше реагує на заяви Дональда Трампа,...