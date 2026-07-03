Компанія Cloudflare оголосила про важливе оновлення, яке може вплинути на всю екосистему інтернету. Платформа почне автоматично блокувати так званих вебботів змішаного призначення. Як повідомляють Новини Планети, ці автоматизовані програми не лише індексують сайти для класичних пошукових систем, а й потайки збирають авторські дані для навчання моделей штучного інтелекту.

Якщо раніше клієнти мали налаштовувати такі обмеження вручну, то тепер захист працюватиме за замовчуванням.

Чому сервіс наважився на радикальні кроки

Cloudflare традиційно діє як глобальний захисний бар’єр між вебсайтами та мережею, відбиваючи кібератаки та прискорюючи завантаження сторінок. Проте останнім часом інтернет заполонили боти змішаного призначення. Під виглядом звичайних пошукових алгоритмів вони безкоштовно викачують статті, фотографії та інші матеріали для навчання нейромереж.

За даними аналітиків, у червні 2026 року обсяг інтернет-трафіку від автоматизованих ботів і ШІ-агентів уперше в історії перевищив активність реальних користувачів та сягнув 57,6%.

Генеральний директор Cloudflare Метью Прінс пояснив, що оскільки більша частина трафіку в мережі вже не належить людям, компанія має діяти максимально швидко. Нові інструменти покликані захистити творців контенту та змусити розробників штучного інтелекту працювати за прозорими правилами.

Як працюватимуть нові алгоритми з 15 вересня

Починаючи з 15 вересня 2026 року, Cloudflare впроваджує жорсткіші налаштування для всіх нових клієнтів і вебсайтів. Система працюватиме за кількома ключовими принципами.

Дозвіл на пошук. Захисні алгоритми безперешкодно пропускатимуть звичайних пошукових роботів, які забезпечують видимість сайту в мережі.

Захисні алгоритми безперешкодно пропускатимуть звичайних пошукових роботів, які забезпечують видимість сайту в мережі. Блокування ШІ. Роботи, метою яких є збір даних для навчання штучного інтелекту , автоматично блокуватимуться на сторінках, де розміщена реклама.

Роботи, метою яких є збір даних для навчання , автоматично блокуватимуться на сторінках, де розміщена реклама. Автоматичний перехід. Користувачів безкоштовних тарифних планів переведуть на нові правила автоматично, якщо вони самостійно не відмовляться від них до встановленого дедлайну.

Монетизація контенту та прихований удар по техногігантах

Замість повного блокування Cloudflare пропонує компромісне рішення — функцію «Оплата за використання» (Pay Per Use). Завдяки цьому інструменту власники ресурсів зможуть отримувати фінансову винагороду щоразу, коли чат-боти використовуватимуть їхні матеріали для генерації відповідей користувачам.

Платформа вже уклала перші партнерські угоди з розробниками Ceramic.AI та You.com.

Експерти зазначають, що новий механізм блокування може стати серйозним ударом по тактиці Google. Головний пошуковий робот корпорації одночасно виконує дві функції: індексує сторінки для традиційної пошукової видачі та збирає дані для навчання власної нейромережі.

Наразі власники сайтів опинилися в ситуації, коли не можуть заборонити системі використовувати їхні тексти для штучного інтелекту, не втративши при цьому позиції в пошуковій видачі.

Очікується, що нова політика Cloudflare змусить пошукових гігантів чітко розділити індексуючих роботів і системи збору даних, повернувши авторам справедливіший контроль над власною інтелектуальною власністю.