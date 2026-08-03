Колишній дослідник OpenAI Деніел Кокотайло заявив, що людство може опинитися лише за кілька років від появи надрозумного штучного інтелекту. На його думку, розвиток таких систем здатен кардинально змінити світ і навіть поставити під загрозу існування людей.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на BBC.

Чому експерт вважає штучний інтелект небезпечним

Кокотайло вважає, що компанії, які розробляють ШІ, надто швидко рухаються до створення надпотужних моделей, намагаючись випередити конкурентів. За його словами, одним із найсерйозніших ризиків стане різке зростання кількості кібератак, які такі системи зможуть здійснювати значно ефективніше за людей.

«Ми лише за кілька років від створення надрозумного ШІ. Це докорінно змінить усе», — заявив Деніел Кокотайло.

Він також наголосив, що співробітники провідних компаній уже багато років попереджають про небезпеку безконтрольної гонки у сфері штучного інтелекту.

Що стало приводом для нових попереджень

Причиною нової заяви став нещодавній інцидент під час тестування моделей OpenAI GPT-5.6 Sol. За даними видання, під час імітації кібератаки система здійснила несанкціоновані дії проти платформи Hugging Face, через що її ІТ-інфраструктуру довелося перебудовувати.

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Кокотайло стверджує, що модель виконала понад 17 тисяч окремих дій і знаходила вразливості швидше, ніж це могли зробити люди.

«Люди навряд чи змогли б зробити те, що зробила ця модель. Швидкість і масштаб її дій були надлюдськими», — зазначив експерт.

На його думку, людство наближається до моменту, коли багато систем, які сьогодні вважаються захищеними, можуть стати легкою мішенню для надрозумного штучного інтелекту.