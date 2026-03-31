Військова перемога РФ неможлива: експерт назвав причини краху планів Путіна

Росія не має жодних реальних шансів на військову перемогу над Україною, попри всі наступальні потуги та войовничі заяви Кремля. Ресурсна база агресора невпинно тане, а військова машина перебуває у глибокій кризі.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на заяву опозиційного політика та ексзаступника міністра енергетики РФ Володимира Мілова в ефірі «Главреда».

- Реклама -

За його словами, можливість Путіна продовжувати цю війну вимірюється дуже коротким проміжком часу. Питання зупинки бойових дій уже фактично «висить у повітрі», і єдине, що заважає цьому процесу — особиста хвороблива зацикленість російського диктатора. Проте Мілов переконаний: сувора ресурсна реальність рано чи пізно змусить Кремль визнати поразку.

«Військова перемога Путіна над Україною взагалі неможлива, просто аж ніяк. Зараз питання не в тому, хто переможе, а на яких саме умовах відбудеться припинення вогню і як створити такі гарантії, щоб Росія не змогла напасти знову в майбутньому», — наголосив експерт.

- Реклама -

Мілов підсумував, що у Путіна наразі немає ресурсів навіть для нових загарбань, не кажучи вже про якусь стратегічну перемогу. Виснаження економіки та армії стає критичним фактором, який неможливо ігнорувати вічно.