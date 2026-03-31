ВажливоУкраїна

Військова перемога РФ неможлива: експерт назвав причини краху планів Путіна

Автор: Гончаренко Людмила

Дата:

Росія не має жодних реальних шансів на військову перемогу над Україною, попри всі наступальні потуги та войовничі заяви Кремля. Ресурсна база агресора невпинно тане, а військова машина перебуває у глибокій кризі.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на заяву опозиційного політика та ексзаступника міністра енергетики РФ Володимира Мілова в ефірі «Главреда».

За його словами, можливість Путіна продовжувати цю війну вимірюється дуже коротким проміжком часу. Питання зупинки бойових дій уже фактично «висить у повітрі», і єдине, що заважає цьому процесу — особиста хвороблива зацикленість російського диктатора. Проте Мілов переконаний: сувора ресурсна реальність рано чи пізно змусить Кремль визнати поразку.

«Військова перемога Путіна над Україною взагалі неможлива, просто аж ніяк. Зараз питання не в тому, хто переможе, а на яких саме умовах відбудеться припинення вогню і як створити такі гарантії, щоб Росія не змогла напасти знову в майбутньому», — наголосив експерт.

Мілов підсумував, що у Путіна наразі немає ресурсів навіть для нових загарбань, не кажучи вже про якусь стратегічну перемогу. Виснаження економіки та армії стає критичним фактором, який неможливо ігнорувати вічно.

Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
