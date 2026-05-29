Наприкінці травня мешканці Землі зможуть спостерігати унікальне астрономічне явище — «блакитний мікромісяць». Повний Місяць, який прикрасить небо 30 і 31 травня, стане результатом вкрай рідкісного збігу обставин, що, залежно від визначення мікромісяця, не повториться аж до 2053 року.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на портал ScienceAlert.

Що таке «блакитний мікромісяць»?

Ця подія поєднує в собі відразу два незвичних стани нашого супутника:

Блакитний Місяць: Це рідкісна поява другого повного Місяця в межах одного календарного місяця, що трапляється приблизно раз на кілька років. Феномен виникає через те, що синодичний місяць (цикл фаз Місяця) триває 29,53 доби, тоді як календарний місяць має 30 або 31 добу.

Мікромісяць: Це повня, що збігається з апогеєм — найвіддаленішою від Землі точкою на злегка еліптичній місячній орбіті.

Середня відстань від Землі до Місяця становить близько 384 400 кілометрів. Однак 30 і 31 травня супутник перебуватиме на значній відстані у 406 135 кілометрів (252 360 миль). Це зробить його найвіддаленішим з трьох мікромісяців 2026 року, а отже, він візуально буде найменшим повним Місяцем цього року і загалом до 2028 року. Наступний блакитний мікромісяць можна буде побачити не раніше липня 2053 року.

Механіка орбіти та проблеми класифікації

Поява супермісяців та мікромісяців є природним наслідком овальної форми місячної орбіти. Оскільки вона не є ідеальним колом, існує точка найбільшого наближення (перигей) та найбільшого віддалення (апогей). Орбітальний шлях Місяця постійно зміщується через гравітаційне тяжіння Сонця та довгострокові зміни у взаємодії між Землею та її супутником. Крім того, орбіта прецесує, тому моменти перигею та апогею не завжди синхронізуються з місячним циклом — саме тому за рік ми бачимо лише два-три мікромісяці та три-чотири супермісяці.

Цікаво, що офіційного астрономічного визначення для супермісяця чи мікромісяця не існує.

Спеціалізований ресурс Time and Date встановлює жорстку межу для мікромісяця на відстані понад 405 000 кілометрів від центру Землі.

Астрофізик Фред Еспенак використовує більш гнучке визначення: знаходження в межах 90 відсотків від найбільшої відстані до Землі на даній орбіті.

Квітковий Місяць і сизигія: як спостерігати

Травневу повню за традицією «Фермерського альманаху» також називають «Квітковим Місяцем». І хоча ця назва зазвичай не застосовується до блакитного Місяця, цій події цілком можна надати «квіткового» настрою.

Технічно, повний Місяць є явищем під назвою «сизигія» — це вибудовування в одну пряму лінію Землі, Місяця та Сонця. Завдяки такій орієнтації, супутник перебуватиме на протилежному боці неба від Сонця. Щоб побачити цю рідкісну подію, достатньо поглянути на східний горизонт під час заходу сонця з будь-якої точки світу.