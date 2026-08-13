Україна запропонувала Росії взаємно припинити атаки на цивільні об’єкти у Чорному морі. Пропозицію Київ передав через третю сторону, однак відповіді від Москви поки не отримав.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Reuters.

Ініціатива з’явилася на тлі посилення ударів по суднах та портовій інфраструктурі. Україна й Росія є великими учасниками світового аграрного ринку, тому загроза морським перевезенням може позначитися на постачанні продовольства та світових цінах.

Україна запропонувала перемир’я у Чорному морі

За даними Reuters, Київ пропонує зупинити взаємні удари по цивільних цілях у Чорному морі. Росія публічно на пропозицію поки не відповіла. Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявляв, що Москва не отримувала офіційної пропозиції про перемир’я.

Через російські атаки частина судновласників відмовилася заходити до портів Одеської області, а Україні довелося активніше використовувати альтернативні маршрути. За даними Reuters, у серпні український експорт зерна скоротився на 76% у річному вимірі.

Залишайтесь з нами! Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини. Telegram Facebook X (Twitter)

Київ передав США пропозиції щодо завершення війни

Паралельно Україна працює над дипломатичним треком. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ передав американській стороні свої пропозиції щодо можливого завершення війни з Росією.

«Ми передали наші пропозиції американській стороні», — заявив Зеленський.

Він також наголосив, що США можуть посилити українську ППО та тиснути на Росію, щоб Москва готувалася до завершення війни, а не до її продовження.

Водночас реального прориву в переговорах поки немає. Росія продовжує висувати територіальні вимоги, які Україна не приймає, а Вашингтон намагається відновити дипломатичний процес між сторонами.