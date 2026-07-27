Україна відчуває гострий дефіцит ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot, які залишаються критично важливими для захисту міст та інфраструктури від російських балістичних ракет. Київ разом із європейськими партнерами вже знайшов кошти для закупівлі боєприпасів у США, однак доступної кількості ракет недостатньо.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Sky News.

Чому Україні не вистачає ракет для Patriot

За словами Зеленського, проблема полягає не лише у фінансуванні. Україна та її європейські союзники готові оплачувати закупівлі, проте виробничі можливості та наявні запаси ракет-перехоплювачів не відповідають нинішньому попиту.

Дефіцит загострився через одночасне використання систем протиповітряної оборони в різних регіонах світу, зокрема на Близькому Сході. Patriot експлуатують не лише Україна та США, а й низка американських союзників, тому ракети розподіляють між кількома напрямками. Система залишається одним із ключових засобів, здатних перехоплювати балістичні цілі, якими Росія регулярно атакує Україну.

Зеленський також наголосив, що міжнародні санкції не змогли достатньо обмежити російське виробництво балістичних ракет. Москва продовжує виготовляти й застосовувати їх, тоді як кількість доступних Україні перехоплювачів залишається обмеженою.

Чи вироблятиме Україна ракети для Patriot

На політичному рівні Україна та США погодили можливість ліцензійного виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot. Дональд Трамп публічно заявив про готовність надати Україні відповідну ліцензію, а Зеленський згодом повідомив про політичну домовленість із Вашингтоном. Водночас юридичне та промислове оформлення такого проєкту ще потребує часу.

Американська компанія Raytheon, яка бере участь у виробництві компонентів Patriot, також висловила зацікавленість у співпраці з Україною. Проте навіть після остаточного узгодження документів запуск виробничої лінії буде складним процесом, який потребуватиме передачі технологій, підготовки фахівців, створення захищених підприємств і налагодження постачання сотень компонентів.

Тому ліцензія не розв’яже проблему дефіциту негайно. За попередніми оцінками, організація виробництва може тривати щонайменше від року, а повноцінний запуск складнішої лінії — ще довше. До цього часу Україна залежатиме від постачання готових ракет зі США та запасів партнерів.

Україна працює над європейською системою ППО

Зеленський зазначив, що український оборонно-промисловий комплекс уже спроможний масово виготовляти безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби та іншу військову продукцію. Однак технології для перехоплення балістичних ракет є значно складнішими, тому цей напрям потребує співпраці зі США та європейськими оборонними компаніями.

Паралельно Україна разом із європейськими партнерами розробляє власну антибалістичну систему, яка має стати дешевшою та доступнішою альтернативою Patriot. Проєкт передбачає об’єднання українських ракетних напрацювань із європейськими радарами, електронікою та системами управління. Створення першого робочого прототипу планують не раніше 2027 року.

До появи власного рішення Україна продовжуватиме потребувати ракет для Patriot від союзників. Саме ці комплекси відіграють центральну роль у захисті країни від російських балістичних ударів, тому Київ закликає партнерів пришвидшувати постачання і розширювати виробництво перехоплювачів.