У ніч проти 8 липня українські Сили безпілотних систем завдали ударів по низці російських цілей в Азовському морі та на тимчасово окупованих територіях. За словами командувача СБС Роберта «Мадяра» Бровді, під удар потрапили танкери так званого тіньового флоту Росії.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем ЗСУ.

Що відомо про удари по російських танкерах

За словами «Мадяра», лише в ніч на 8 липня українські оператори безпілотників уразили дев’ять танкерів тіньового флоту Росії в Азовському морі.

Він також повідомив, що протягом останніх трьох діб українські підрозділи завдали ударів загалом по 21 судну тіньового флоту, а також по одному суховантажу та одному порому в районі Керчі.

«Протягом останніх 72 годин уражено 21 судно тіньового флоту ворога, а також суховантаж і пором у Керчі», — повідомив Роберт «Мадяр» Бровді.

Під ударом також опинилися військові об’єкти в Криму

За інформацією командувача СБС, у ніч проти 8 липня українські безпілотники також уразили 53 військові цілі в тимчасово окупованому Криму та на півдні окупованих територій.

Крім того, «Мадяр» заявив про ураження ще шести електропідстанцій.

«У пул “Кримський рубильник off” протягом ночі відпрацьовано +6 електропідстанцій», — зазначив Роберт «Мадяр» Бровді.

Він додав, що загалом із 1 до 8 липня українські сили завдали ударів уже по 50 енергетичних вузлах на тимчасово окупованих територіях. Детальнішу інформацію про результати операції командувач пообіцяв оприлюднити пізніше.