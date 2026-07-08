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Україна за ніч уразила 9 танкерів тіньового флоту РФ: «Мадяр» розкрив деталі

Автор: Гончаренко Людмила

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У ніч проти 8 липня українські Сили безпілотних систем завдали ударів по низці російських цілей в Азовському морі та на тимчасово окупованих територіях. За словами командувача СБС Роберта «Мадяра» Бровді, під удар потрапили танкери так званого тіньового флоту Росії.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем ЗСУ.

Що відомо про удари по російських танкерах

За словами «Мадяра», лише в ніч на 8 липня українські оператори безпілотників уразили дев’ять танкерів тіньового флоту Росії в Азовському морі.

Він також повідомив, що протягом останніх трьох діб українські підрозділи завдали ударів загалом по 21 судну тіньового флоту, а також по одному суховантажу та одному порому в районі Керчі.

«Протягом останніх 72 годин уражено 21 судно тіньового флоту ворога, а також суховантаж і пором у Керчі», — повідомив Роберт «Мадяр» Бровді.

Під ударом також опинилися військові об’єкти в Криму

За інформацією командувача СБС, у ніч проти 8 липня українські безпілотники також уразили 53 військові цілі в тимчасово окупованому Криму та на півдні окупованих територій.

Крім того, «Мадяр» заявив про ураження ще шести електропідстанцій.

«У пул “Кримський рубильник off” протягом ночі відпрацьовано +6 електропідстанцій», — зазначив Роберт «Мадяр» Бровді.

Він додав, що загалом із 1 до 8 липня українські сили завдали ударів уже по 50 енергетичних вузлах на тимчасово окупованих територіях. Детальнішу інформацію про результати операції командувач пообіцяв оприлюднити пізніше.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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