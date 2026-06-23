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Удари ЗСУ по Криму дали результат: на півострові наростає напруга

Автор: Гончаренко Людмила

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Україна продовжує успішну кампанію з ізоляції окупованого Криму, і регулярні удари ЗСУ вже почали руйнувати здатність Володимира Путіна приховувати від росіян реальні наслідки війни.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання The New York Times.

Через прицільні атаки на нафтопереробні заводи та теплоелектростанції на півострові виник жорсткий дефіцит базових ресурсів. Місцева влада призупинила продаж бензину для цивільних, що вже викликало паніку: місцеві підприємці скаржаться, що мають лише 60 літрів палива на 17 гектарів сільськогосподарських полів. Водночас компанія «Крименерго» запровадила графіки відключення світла через аварії в мережах, а в Севастополі влада припинила вмикати вуличне освітлення.

Удари по мостах, що з’єднують півострів із Херсонщиною, завдали нищівного удару по логістиці окупантів. Лише за один вечір у черзі на виїзд із Криму зібралося майже 780 автомобілів, а середній час очікування перевищував три години.

Туристичний сезон також скасовано: бази відпочинку та літні табори офіційно отримали заборону приймати дітей до вересня. Налякані місцеві жителі кидають домівки, роботу та родичів, щоб втекти від зони бойових дій — деякі росіяни долають по 6000 кілометрів, аби повернутися до рідного Сибіру.

Як зазначив командувач силами безпілотних систем України Роберт Бровді, така методична руйнація тилу є психологічним переломним моментом для ворога, адже Крим залишається прихованою ахіллесовою п’ятою диктатора.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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