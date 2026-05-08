Удари по НПЗ Росії: генерал Бен Годжес розкрив справжній ключ до перемоги над Путіним

Автор: Гончаренко Людмила

Глобальні кризи відвертають увагу світу від України, чим намагається скористатися Кремль. Проте західний генерал попереджають: ідеї Дональда Трампа щодо поступок Росії є стратегічною помилкою, а безпеку Києва гарантує лише сильна армія та знищення економіки РФ.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на інтерв’ю генерала США Бена Годжеса для 24 Каналу.

Експерт вщент розкритикували наміри «відірвати» РФ від Китаю, назвавши це фундаментальним нерозумінням режиму Путіна.

Годжес підкреслюють, що розкол осі Москва–Пекін є відвертим міфом. Китай розглядає Росію виключно як джерело дешевої сировини. Москва ж не змінить свій агресивний курс, доки не зазнає нищівної воєнної поразки, тому будь-які поступки лише дадуть Кремлю час на підготовку нових ударів.

Поки політики Заходу вагаються, стратегічна ініціатива на фронті поступово переходить до ЗСУ. Бен Годжес повністю підтримує українську тактику знищення російського експортного потенціалу. Удари по нафтопереробних заводах — це єдиний дієвий шлях зупинити ворожу військову машину.

«Я не вірю в ідею, що Росію можна “відірвати” від Китаю. Вона не зміниться, доки не зазнає серйозної поразки. Україна має самостійно гарантувати свою безпеку. Інших гарантій не існує. Це означає — сильна армія, ефективна мобілізація та власна оборонна промисловість», — переконаний Бен Годжес.

Майбутня безпека України має базуватися на фінській та ізраїльській оборонних моделях: постійна готовність суспільства та максимальна незалежність від іноземної зброї. Окрему роль відіграватимуть спецслужби за прикладом Моссаду, які забезпечать невідворотне покарання для російських воєнних злочинців.

Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

