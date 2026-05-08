Удари по НПЗ Росії: генерал Бен Годжес розкрив справжній ключ до перемоги над Путіним

Глобальні кризи відвертають увагу світу від України, чим намагається скористатися Кремль. Проте західний генерал попереджають: ідеї Дональда Трампа щодо поступок Росії є стратегічною помилкою, а безпеку Києва гарантує лише сильна армія та знищення економіки РФ.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на інтерв’ю генерала США Бена Годжеса для 24 Каналу.

Важливо для читачів: Підписуйтесь на наш офіційний Telegram-канал, щоб не пропустити головні новини. Приєднатися зараз →

Експерт вщент розкритикували наміри «відірвати» РФ від Китаю, назвавши це фундаментальним нерозумінням режиму Путіна.

Годжес підкреслюють, що розкол осі Москва–Пекін є відвертим міфом. Китай розглядає Росію виключно як джерело дешевої сировини. Москва ж не змінить свій агресивний курс, доки не зазнає нищівної воєнної поразки, тому будь-які поступки лише дадуть Кремлю час на підготовку нових ударів.

- Реклама -

Поки політики Заходу вагаються, стратегічна ініціатива на фронті поступово переходить до ЗСУ. Бен Годжес повністю підтримує українську тактику знищення російського експортного потенціалу. Удари по нафтопереробних заводах — це єдиний дієвий шлях зупинити ворожу військову машину.

«Я не вірю в ідею, що Росію можна “відірвати” від Китаю. Вона не зміниться, доки не зазнає серйозної поразки. Україна має самостійно гарантувати свою безпеку. Інших гарантій не існує. Це означає — сильна армія, ефективна мобілізація та власна оборонна промисловість», — переконаний Бен Годжес.

Майбутня безпека України має базуватися на фінській та ізраїльській оборонних моделях: постійна готовність суспільства та максимальна незалежність від іноземної зброї. Окрему роль відіграватимуть спецслужби за прикладом Моссаду, які забезпечать невідворотне покарання для російських воєнних злочинців.