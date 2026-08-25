Вітамін Е потрібен організму для захисту клітин від дії вільних радикалів і підтримання балансу антиоксидантів. Насіння соняшнику вважається одним із найвідоміших його джерел, однак є продукти, які містять не менше, а іноді й значно більше цього вітаміну.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Verywell Health.

Соняшникова олія

В одній столовій ложці соняшникової олії міститься близько 5,6 мг вітаміну Е. Це трохи більше третини добової потреби дорослої людини.

Таку олію можна використовувати для приготування страв, салатних заправок або як додаток до хліба. Крім вітаміну Е, соняшникова олія містить жири, які можуть бути частиною збалансованого раціону.

Олія зародків пшениці

Олія зародків пшениці є одним із найбагатших харчових джерел вітаміну Е. В одній столовій ложці міститься приблизно 20,3 мг, тобто більше за середню добову потребу дорослої людини.

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Її можна додавати до салатів, овочів, пасти або смузі. Олія має легкий горіховий смак, а дослідження також пов’язують її компоненти з підтримкою серцево-судинного здоров’я та зменшенням запальних процесів.

Мигдаль і мигдалева олія

Приблизно 28 грамів мигдалю містять близько 6,8 мг вітаміну Е. В одній столовій ложці мигдалевої олії — приблизно 5,3 мг.

Мигдаль також містить корисні жири та інші поживні речовини. Його вживання пов’язують із підтримкою нормального рівня цукру в крові, артеріального тиску та здоров’я серцево-судинної системи.

Фундук і олія фундука

Порція фундука вагою близько 28 грамів містить приблизно 4,3 мг вітаміну Е, а столова ложка олії фундука — близько 6,4 мг. Тому обидва продукти можуть допомогти збільшити кількість цього вітаміну в раціоні.

Фундук також багатий на корисні жири та амінокислоти. Його поживні речовини пов’язують із підтримкою здорового рівня холестерину, роботи серця та мозку.

Мамей сапоте

Мамей сапоте — тропічний фрукт із солодкою м’якоттю, смак якої нагадує гарбуз або батат. Один плід містить близько 11,8 мг вітаміну Е, що майже покриває середню добову потребу дорослої людини.

Крім вітаміну Е, фрукт містить клітковину, кальцій, магній, фосфор і вітамін С. Його можна їсти свіжим, додавати до смузі або використовувати для приготування десертів.