Дефіцит вітаміну D: дев’ять симптомів, які не варто ігнорувати

Дефіцит вітаміну D може тривалий час залишатися непомітним. Перші ознаки іноді з’являються лише через кілька тижнів або місяців і впливають на кістки, м’язи, імунітет, настрій та рівень енергії.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Verywell Health.

Які симптоми можуть свідчити про дефіцит вітаміну D

Прояви нестачі вітаміну D залежать від віку, загального стану здоров’я та тривалості дефіциту. Деякі ознаки є неспецифічними, тому їх легко сплутати з наслідками стресу, перевтоми або інших захворювань.

Медики назвали дев’ять симптомів і станів, які можуть бути пов’язані з низьким рівнем вітаміну D:

Постійна втома. Дефіцит може погіршувати сон, впливати на запальні процеси та роботу нейромедіаторів, через що людина відчуває брак енергії навіть після відпочинку. Біль у м’язах і суглобах. Низький рівень вітаміну D пов’язують із запаленням, яке може спричиняти ломоту в тілі, дискомфорт у суглобах і посилення симптомів артриту. Часті інфекції. Вітамін D бере участь у регулюванні імунної системи, тому його нестача може підвищувати сприйнятливість до інфекцій або ускладнювати їх перебіг. Пригнічений настрій. Дослідження вказують на зв’язок між низьким рівнем вітаміну D та депресивними симптомами. Його нестачу також пов’язують із сезонним афективним розладом. Рахіт у дітей. Під час активного росту вітамін D необхідний для нормального формування кісток. Його дефіцит може призвести до деформацій, крихкості кісток, проблем із зубами та болю у м’язах. Переломи та ослаблення кісток. У дорослих дефіцит може сприяти розвитку остеопенії та остеопорозу, які знижують щільність кісткової тканини й підвищують ризик переломів. Зв’язок із розсіяним склерозом. Низький рівень вітаміну D часто виявляють у людей із цим хронічним неврологічним захворюванням. Водночас сам дефіцит не вважають єдиною причиною його розвитку. Підвищений ризик хвороб серця. Запальні процеси, стан судин і робота серцевого м’яза можуть залежати від рівня вітаміну D. Підвищений ризик діабету другого типу. Дефіцит пов’язують з інсулінорезистентністю, метаболічним синдромом та ожирінням, хоча на розвиток цих станів впливає багато факторів.

До яких проблем може призвести тривала нестача вітаміну

Особливо небезпечним тривалий дефіцит є для кісткової системи. У дітей він може порушувати нормальний розвиток скелета, а в дорослих — поступово зменшувати міцність кісток без помітних симптомів.

Також існує двосторонній зв’язок між дефіцитом вітаміну D та запальними захворюваннями кишківника. Запалення може погіршувати засвоєння поживних речовин, а нестача вітаміну, своєю чергою, здатна підтримувати запальні процеси.

Наявність одного або кількох симптомів не підтверджує дефіцит. Визначити рівень вітаміну D можна за допомогою аналізу крові, після якого лікар за потреби підбере відповідне дозування препаратів.

Самостійно приймати високі дози добавок не рекомендують, оскільки надлишок вітаміну D також може зашкодити здоров’ю.