Світ

У спецслужб США є план на випадок появи інопланетян

Автор: Денис Коротинський

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Уряд США має готовий алгоритм дій на випадок контакту землян із позаземним розумом. У разі підтвердження існування іншопланетян Вашингтон планує взяти на себе міжнародне лідерство у комунікації з ними.

Про це повідомляє виданняBILD.

Відповідну інформацію американським науковцям розкрили під час зустрічі в Офісі директора національної розвідки США (ODNI). Представники спецслужб прийняли урядову наукову раду з дослідження НЛО (UAPSAC). До її складу входять гарвардський астроном Аві Леб, дослідник імунології Гаррі Нолан та психологиня Дженніс Вільхауер, яка й поділилася деталями плану на платформі Substack.

За словами Вільхауер, наявність такого протоколу не означає, що влада вже має докази існування прибульців або готує офіційну заяву. Однак Вашингтон сприймає такий сценарій максимально серйозно.

«Вже одне це має значення», — наголошує психологиня.

Вона пояснює, що наслідки першого контакту будуть настільки масштабними, що світ потребуватиме чітко скоординованої реакції. Намір США стати лідером у цьому процесі свідчить про те, що уряд розглядає підтвердження нелюдського інтелекту як глобальну подію, яка вимагатиме співпраці всіх держав.

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Подробиці самого документа наразі не розкриваються. Залишається невідомим, за яких умов активують план, які відомства будуть задіяні та чи враховує він психологічні наслідки для суспільства.

Водночас Вільхауер акцентує на необхідності масштабної підготовки до можливого відкриття. За її оцінками, державі доведеться проводити спеціальне навчання для поліцейських, вчителів, медиків, психотерапевтів, священнослужителів, рятувальників та представників місцевої влади.

Також виникне потреба у створенні надійних центрів підтримки. Вони відповідатимуть за інформування населення та довгострокову психологічну допомогу тим, хто відчуватиме сильний страх через руйнування звичного світогляду.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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