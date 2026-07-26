У Румунії збили вже третій дрон: президент країни різко відреагував

Румунські військові протягом трьох днів збили вже третій безпілотник, який залетів у повітряний простір країни поблизу українського кордону. Експертиза одного з апаратів підтвердила, що це був дрон типу Shahed, який російська армія використовує для ударів по Україні.

Про це повідомляє Euronews.

Третій дрон перехопили над територіальними водами

Президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що в неділю близько 10:13 винищувач F-16 перехопив безпілотник над румунськими територіальними водами. Інцидент стався в районі Суліна — Кілія в дельті Дунаю, неподалік від кордону з Україною.

«Я хотів би привітати румунських пілотів і наземні екіпажі з професіоналізмом, мужністю та ефективністю, з якими вони виконують свої завдання», — заявив Дан.

Ще один безпілотник румунські військові збили в суботу приблизно за десять кілометрів на захід від села Сфинту-Георге. Для ідентифікації цілі в повітря підняли два літаки, а сам дрон знищили в безлюдній місцевості поблизу кордону.

Один із безпілотників виявився Shahed

Перший із трьох дронів винищувач F-16 збив у п’ятницю близько 11:00. Генеральна прокуратура Румунії згодом встановила, що йшлося про безпілотник типу Shahed, який Росія застосовує у війні проти України.

Розслідування походження апаратів, знищених у суботу та неділю, ще триває. Водночас президент Румунії наголосив, що подальші порушення повітряного простору країни з боку Росії є неприпустимими.

«Такі дії неприйнятні, і ми ставимося до них із максимальною серйозністю разом із нашими союзниками», — сказав Нікушор Дан.

У Румунії почастішали інциденти з дронами

Румунія розташована на східному фланзі НАТО та має спільний кордон з Україною, тому регулярно стикається з наслідками російських атак на українські порти й міста в районі Дунаю. Через збільшення кількості порушень влада пообіцяла посилити захист повітряного простору.

Раніше безпілотник із вибухівкою врізався в житловий будинок у Галаці, спричинивши пожежу та поранення людей. Окремий інцидент стався в порту Констанца, де вибухнув український морський дрон, який, за даними українських військових, збився з курсу через російські засоби радіоелектронної боротьби.