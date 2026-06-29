Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав Володимира Путіна до прямих переговорів віч-на-віч, щоб знайти дипломатичні шляхи для припинення військових дій. Раніше очільник Кремля демонстративно відмовлявся від особистих зустрічей, зверхньо пропонуючи українському лідеру прибути до Москви, «якщо вже дуже треба». Проте цього разу риторика російського диктатора зазнала змін, і він припустив можливість діалогу поза межами столиці РФ.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на матеріал 24 Каналу.

Де саме Путін згоден зустрітися з Президентом України?

У коментарі для російського пропагандиста Павла Зарубіна Путін оголосив, що потенційним майданчиком для проведення переговорів на найвищому державному рівні може стати Мінськ. За твердженням лідера РФ, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко залюбки підтримає таку ініціативу, оскільки він нібито послідовно виступає за врегулювання конфліктів мирним шляхом.

Окремо керівник Кремля наголосив, що перші раунди російсько-українських консультацій у 2022 році стартували саме на території Білорусі. Крім того, саме в Мінську у 2014 році було підписано попередні тристоронні угоди. Водночас диктатор прямо не заявив, що готовий до діалогу негайно, а лише зауважив, що зустріч у білоруській столиці є можливою, «якщо справа колись дійде до переговорів».

Якою є позиція України та міжнародних партнерів?

Зі свого боку, Володимир Зеленський раніше акцентував на тому, що офіційний Київ не відмовляється від ідеї прямого діалогу з Російською Федерацією за умови дієвої підтримки з боку міжнародних партнерів. Він вчергове закликав Кремль зупинити агресію та повернутися в русло цивілізованої дипломатії.

Паралельно американський лідер Дональд Трамп зазначив, що Сполучені Штати Америки планують максимально сфокусуватися на процесі організації перемовин задля завершення війни в Україні. Ба більше, за версією Білого дому, обидва лідери держав демонстрували попередню готовність до комунікації. Прикметно, що нещодавно Київ уже надсилав офіційний запит на організацію зустрічі з Путіним на полях міжнародного саміту G7, проте російська сторона прогнозовано заявила, що нібито не отримувала жодних подібних звернень.

На яких умовах Росія вимагає відновлення діалогу?

Під час своїх попередніх виступів 23 червня Путін окреслив три ключові рамкові платформи, на основі яких Москва бачить подальший переговорний процес: