Румунський винищувач F-16 збив невідомий безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Інцидент стався під час місії з патрулювання неба, а влада вже розпочала розслідування.

Про це повідомляє Euronews.

За інформацією Міністерства оборони Румунії, дрон виявили радарами вранці 24 липня над Чорним морем. Після цього він змінив курс у напрямку румунської території, пролетівши поблизу міста Суліна та рухаючись у бік Бузеу.

Для контролю ситуації в повітря підняли два румунські винищувачі F-16, а також два винищувачі Eurofighter Typhoon ВПС Італії, які виконують місію НАТО на авіабазі Міхаїл Когелнічану.

Один із румунських F-16 під час виконання місії завдав удару ракетою класу «повітря – повітря» та знищив безпілотник над безлюдною місцевістю поблизу Падіни. Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що рішення про відкриття вогню було безпечним, оскільки в районі не було цивільного населення.

У Румунії вже фіксували подібні інциденти

Останніми місяцями Румунія неодноразово повідомляла про інциденти з безпілотниками.

У травні російський дрон з вибухівкою впав у місті Галац, спричинивши пожежу на даху житлового будинку та поранивши двох людей.

У червні український морський дрон вибухнув у порту Констанца. Військово-морські сили України тоді пояснили, що апарат збився з курсу через роботу російських засобів радіоелектронної боротьби.

Після цих випадків президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що подібні інциденти є прямим наслідком війни Росії проти України.