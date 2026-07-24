Світ

У Румунії F-16 збив невідомий безпілотник, який залетів із Чорного моря

Автор: Гончаренко Людмила

Дата:

Румунський винищувач F-16 збив невідомий безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Інцидент стався під час місії з патрулювання неба, а влада вже розпочала розслідування.

Про це повідомляє Euronews.

За інформацією Міністерства оборони Румунії, дрон виявили радарами вранці 24 липня над Чорним морем. Після цього він змінив курс у напрямку румунської території, пролетівши поблизу міста Суліна та рухаючись у бік Бузеу.

Для контролю ситуації в повітря підняли два румунські винищувачі F-16, а також два винищувачі Eurofighter Typhoon ВПС Італії, які виконують місію НАТО на авіабазі Міхаїл Когелнічану.

Один із румунських F-16 під час виконання місії завдав удару ракетою класу «повітря – повітря» та знищив безпілотник над безлюдною місцевістю поблизу Падіни. Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що рішення про відкриття вогню було безпечним, оскільки в районі не було цивільного населення.

У Румунії вже фіксували подібні інциденти

Останніми місяцями Румунія неодноразово повідомляла про інциденти з безпілотниками.

У травні російський дрон з вибухівкою впав у місті Галац, спричинивши пожежу на даху житлового будинку та поранивши двох людей.

У червні український морський дрон вибухнув у порту Констанца. Військово-морські сили України тоді пояснили, що апарат збився з курсу через роботу російських засобів радіоелектронної боротьби.

Після цих випадків президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що подібні інциденти є прямим наслідком війни Росії проти України.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Трамп підтвердив візит Сі Цзіньпіна до США: про що говоритимуть лідери

Гончаренко Людмила -
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що голова Китаю Сі...

Знайшли літак, який зник 74 роки тому: катастрофа забрала життя 52 людей

Денис Коротинський -
У водах Атлантичного океану виявили уламки пасажирського літака Pan...

На США насувається тропічний шторм Берта: під загрозою мільйони людей

Денис Коротинський -
Тропічний шторм Берта стрімко посилюється в Мексиканській затоці та...

Росію запідозрили у допомозі Ірану під час атаки на об’єкти ЦРУ

Гончаренко Людмила -
Американська розвідка розпочала перевірку можливої причетності Росії до атак...