Розсекречені документи уряду США показали, що вже на початку 2020 року американські вчені обговорювали не лише природне походження COVID-19, а й можливість випадкового витоку вірусу з лабораторії в китайському Ухані. Водночас жодна з версій тоді не мала достатніх доказів.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Вчені сумнівалися у природному походженні вірусу

31 січня 2020 року група науковців повідомила тодішньому головному інфекціоністу США Ентоні Фаучі, що виявила у коронавірусі незвичайні особливості, які було важко пояснити природною еволюцією.

Через кілька днів відбулася закрита нарада за участю Фаучі. На ній обговорювали дослідження Уханського інституту вірусології, де працювали з коронавірусами. Учасники зустрічі дійшли висновку, що існують дві однаково можливі версії — природне походження вірусу або його випадковий витік із лабораторії.

При цьому жодних доказів того, що COVID-19 був створений штучно, тоді не отримали.

Чому Фаучі відмовився відповідати в Сенаті

Під час слухань у Сенаті США Фаучі відмовився відповідати більш ніж на 100 запитань, скориставшись правом, передбаченим П’ятою поправкою до Конституції США.

«За порадою адвоката я з повагою відмовляюся відповідати, посилаючись на свої права, гарантовані П’ятою поправкою Конституції»,— заявив Ентоні Фаучі.

Він пояснив, що діє за рекомендацією своїх юристів, оскільки його відповіді можуть бути використані в разі можливого кримінального розслідування.

Опубліковані документи також показують, що вже в лютому 2020 року Фаучі публічно називав версію про втечу вірусу з китайської лабораторії теорією змови, хоча в приватних обговореннях науковці продовжували розглядати і лабораторний сценарій.

Водночас у документах наголошується, що вони не доводять, ніби вірус був створений штучно або що Фаучі приховував його походження. Остаточних доказів на користь будь-якої з версій американська розвідка так і не отримала.