У Демократичній Республіці Конго стрімко поширюється Ебола. Кількість заражень сягнула 4945, а померли вже 2325 людей. За останню добу в країні виявили ще 101 випадок захворювання та зафіксували 33 смерті.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Star.

Нинішній спалах став уже 17-м у Конго і перевищив за кількістю смертей епідемію 2018–2020 років, коли померли 2299 людей. Понад тисяча хворих уже одужали, ще близько 730 перебувають у лікарнях або ізоляції.

Чому спалах Еболи поширюється так швидко

За даними ВООЗ, нинішня хвиля поширюється винятково швидкими темпами. В один із останніх тижнів було зафіксовано рекордні 579 випадків зараження та 304 смерті.

Представниця «Лікарів без кордонів» Тріш Ньюпорт заявила, що однією з головних проблем залишається недостатня поінформованість населення. Люди не всюди знають симптоми хвороби та не завжди розуміють, що робити у разі зараження. В епіцентрі спалаху, провінції Ітурі, окремі родини втратили до 15 близьких.

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Що заважає зупинити Еболу

Нинішній спалах спричинений рідкісним варіантом вірусу Bundibugyo. У матеріалі зазначається, що схвалених вакцин і специфічного лікування проти нього поки немає, а клінічні випробування тривають в Ітурі.

Медикам також заважають страйки працівників через невиплату зарплат, погрози з боку озброєних угруповань, погані дороги та дезінформація про хворобу. Більшість нових випадків і смертей фіксують серед людей, які раніше не перебували під медичним наглядом.