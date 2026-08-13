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У Росії заявили про «атаку» бобрів із країн НАТО на Калінінградську область

Автор: Денис Коротинський

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Російські державні та провладні медіа заявили про «масове вторгнення» бобрів із Польщі та Литви до Калінінградської області РФ. Місцеву проблему з дамбами тварин видання описують у військовій риториці, називаючи ситуацію «атакою» та «експансією».

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Onet.

РИА Новости опублікувало матеріал із заголовком «Бобри з країн НАТО захопили російський регіон». Подібні повідомлення з’явилися й в інших російських медіа.

За їхніми даними, протягом приблизно двох місяців у Калінінградській області спостерігають збільшення кількості бобрів. Тварини будують дамби, через які в окремих районах підвищується рівень води, підтоплюються поля й ліси та заболочуються території.

На початку серпня на річках області демонтували 43 боброві дамби. До робіт залучили близько ста людей. Частина споруд знаходилася неподалік кордонів із Польщею та Литвою, що й стало приводом для заяв російських медіа про нібито «іноземне вторгнення».

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Водночас доказів того, що тварини масово прибувають саме з території країн НАТО, немає.

Доктор ветеринарних наук Олександр Муромцев заявив, що жителі регіону спостерігають звичайний природний процес міграції бобрів.

За його словами, переміщення відбувається в обох напрямках: тварини з території Росії також переходять до сусідніх Польщі та Литви. Таким чином, гучні заяви про «атаку» бобрів із країн НАТО не мають під собою реального підґрунтя.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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