Російські державні та провладні медіа заявили про «масове вторгнення» бобрів із Польщі та Литви до Калінінградської області РФ. Місцеву проблему з дамбами тварин видання описують у військовій риториці, називаючи ситуацію «атакою» та «експансією».

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Onet.

РИА Новости опублікувало матеріал із заголовком «Бобри з країн НАТО захопили російський регіон». Подібні повідомлення з’явилися й в інших російських медіа.

За їхніми даними, протягом приблизно двох місяців у Калінінградській області спостерігають збільшення кількості бобрів. Тварини будують дамби, через які в окремих районах підвищується рівень води, підтоплюються поля й ліси та заболочуються території.

На початку серпня на річках області демонтували 43 боброві дамби. До робіт залучили близько ста людей. Частина споруд знаходилася неподалік кордонів із Польщею та Литвою, що й стало приводом для заяв російських медіа про нібито «іноземне вторгнення».

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Водночас доказів того, що тварини масово прибувають саме з території країн НАТО, немає.

Доктор ветеринарних наук Олександр Муромцев заявив, що жителі регіону спостерігають звичайний природний процес міграції бобрів.

За його словами, переміщення відбувається в обох напрямках: тварини з території Росії також переходять до сусідніх Польщі та Литви. Таким чином, гучні заяви про «атаку» бобрів із країн НАТО не мають під собою реального підґрунтя.