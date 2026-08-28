Несподіваний та терміновий приїзд директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа до Москви свідчить про високий рівень напруженості у відносинах, а сам візит був покликаний окреслити для Кремля чіткі межі дозволеного.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на аналітичні коментарі експертів виданню BILD.

Колишній радник Міністерства оборони Німеччини та старший науковий співробітник Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге наголосив, що такий формат контактів свідчить про серйозність ситуації навколо можливої ескалації.

«Реткліфф хотів передати чітке послання, свого роду попередження потенційному порушнику: ми знаємо, що ви плануєте, — не робіть цього», — зазначив Ніко Ланге.

За словами аналітика, приводом для поїздки могли стати нещодавні гібридні атаки на території Європи, зокрема диверсії із застосуванням безпілотників на кшталт інциденту в аеропорту Лейпцига, а також загроза провокацій РФ проти країн Балтії.

Експерт додав, що під час візиту очільник ЦРУ провів зустріч із директором Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним, про деталі якої проінформують Володимира Путіна та Дональда Трампа. Сторони також домовилися за потреби організовувати подібні прямі переговори протягом 24 годин.

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Своєю чергою політолог і професор Королівського коледжу Лондона Пітер Нойман нагадав, що спецслужби США вже використовували цей канал комунікації перед повномасштабним вторгненням у 2021 році та під час хвиль надсилання небезпечних посилок із вибухівкою в Європі у 2024 році, коли після попереджень Вашингтона атаки миттєво припинилися.