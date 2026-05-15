У Путіна залишилися лише два сценарії: представник РДК оцінив майбутнє режиму

Автор: Гончаренко Людмила

У російського диктатора Володимира Путіна залишається лише два базові сценарії: завершити війну проти України для порятунку економіки або продовжувати політику жорстких репресій, що неминуче призведе до масштабного соціального вибуху.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на інтерв’ю політичного представника «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Петера «Вайса» виданню «Телеграф».

Запас міцності путінського режиму, побудований на історичній спадщині та фінансових резервах, стрімко вичерпується. Кремль змушений постійно посилювати тотальний контроль, який вже б’є по раніше лояльних верствах населення. Ситуація викликає відкрите невдоволення навіть серед російських Z-блогерів, які фіксують погіршення стану справ у країні.

«У Путіна глобально лишаються два варіанти. Перший — це закінчити війну з Україною і таким чином забезпечити працездатність не лише батога, а й пряника, адже знімуть певну частину санкцій, покращиться економічна ситуація. Тоді невдоволення можна буде усунути, повернувшись до соціального договору. Інший шлях — чекати на вибух», — наголосив представник РДК.

За його словами, фізичне усунення опонентів, як це відбулося після заколоту Євгена Пригожина та ліквідації керівництва ПВК «Вагнер», дає владі лише тимчасовий перепочинок. Напруга в суспільстві продовжує накопичуватися. Ситуацію загострює масове блокування інтернету, яке вдарило по бізнесу, ІТ-сектору та порушило координацію російських військових на фронті. Згодом саме ці фактори стануть каталізатором нових протестних настроїв серед тих, хто повернеться з війни.

Тим часом РДК безперервно нарощує бойовий досвід і військовий потенціал. Петер «Вайс» не став розкривати оперативні плани, проте підтвердив наявність широкої мережі прихильників у Росії, готових до активних дій у вирішальний момент. Він також відкинув теорію про те, що позиція Китаю, США чи країн Європи гарантує стабільність Путіну, адже міжнародна система швидко адаптується до будь-якої нової влади в Москві.

Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

