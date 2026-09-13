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У Кремлі відповіли на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на G20

Автор: Гончаренко Людмила

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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія очікує візиту президента України до Москви, а не переговорів на полях саміту G20 у Маямі. Водночас у російському МЗС виключили можливість припинення вогню на час імовірного діалогу.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на заяви російських посадовців.

Пєсков фактично відхилив ідею перемовин на міжнародному майданчику, наполягаючи на візиті до РФ.

«Якщо Зеленський дійсно хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви, запрошення залишається чинним», — заявив речник Кремля.

Радник російського президента Юрій Ушаков додав, що можлива поїздка самого Володимира Путіна на саміт G20 до Маямі наразі навіть не обговорювалася. За його словами, підготовка до заходу триває виключно на експертному рівні.

Зі свого боку, очільник МЗС РФ Сергій Лавров під час саміту БРІКС у Нью-Делі заявив, що Росія не планує припиняти бойові дії заради дипломатії.

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«Ми й надалі готові до переговорів. Однак ми не зупинятимемо спеціальну військову операцію під час розмов», — наголосив він.

Ці коментарі російської сторони пролунали у відповідь на слова президента України Володимира Зеленського. Напередодні він висловив готовність особисто зустрітися з Путіним на саміті G20 для ухвалення рішень, якщо очільник Кремля також візьме в ньому участь.

Саміт «Великої двадцятки» відбудеться 14–15 грудня у Маямі. Наразі Україна не фігурує в офіційному списку запрошених держав, які не входять до G20.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новини Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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