Археологи в Єрусалимі виявили обвуглені балки, які пов’язують із руйнуванням Першого Храму — Храму Соломона, описаного в Біблії. Споруду знищили вавилонські війська царя Навуходоносора II у 586 році до нашої ери.

Про відкриття повідомило Управління старожитностей Ізраїлю (IAA).

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Чому балки не згнили за понад два тисячоліття

За словами керівниці розкопок Ефрат Бохер, балки були частиною даху внутрішнього двору монументальної споруди часів Першого Храму. Під час захоплення Єрусалима військами царя Навуходоносора будівля згоріла, а висока температура розплавила штукатурку.

Вона щільно вкрила деревину, ізолювавши її від повітря та вологи, завдяки чому балки не згнили й збереглися до наших днів. Для клімату Ізраїлю, де деревина залізної доби майже не виживає, це надзвичайно рідкісна знахідка.

Річні кільця допоможуть уточнити дату

Дослідники вже розпочали дендрохронологічний та радіовуглецевий аналіз у співпраці з Інститутом науки Вейцмана. На хвойній деревині добре збереглися річні кільця, що дозволить значно точніше визначити час загибелі споруди.

Якщо зазвичай органічні матеріали цього періоду датують із похибкою у кілька століть, то цього разу вчені сподіваються звузити її до одного десятиліття.

Руїни могли навмисно залишити як меморіал

Археологів також зацікавило те, що після відходу вавилонян мешканці Єрусалима не розібрали згарище. Вхід до зруйнованої частини будівлі просто замурували, тоді як інші приміщення продовжували використовувати, а нові споруди зводили поруч.

На думку керівників розкопок Іфтаха Шалева та Юваля Гадота, це могло бути свідомим рішенням залишити сліди трагедії недоторканими як пам’ять про руйнування Першого Храму для наступних поколінь.