Етці, або «Крижана людина», яка померла 5300 років тому в Етцальських Альпах, є однією з найстаріших і найкраще збережених мумій у світі. Хоча екстремальний холод зупинив процес розкладання, нове дослідження доводить, що тіло Етці ніколи не було повністю позбавлене життя.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на наукове видання ScienceAlert.

Мікробіом віком понад 5000 років

Мікробіолог з італійського центру Eurac Research Мохамед Сархан, який є головним автором нового дослідження, зазначає, що мікробіом цієї мумії є абсолютно унікальним. Вченим доводиться мати справу як із мікробами, яким понад 5000 років, так і з сучасними мікроорганізмами, що з’явилися на тілі вже після його відкриття.

Етці знайшли у 1991 році на висоті 3210 метрів. Це був мисливець Мідного віку (близько 3300 р. до н.е.), якому на момент смерті було близько 46 років. На його шкірі збереглося щонайменше 61 татуювання, а останній прийом їжі складався з м’яса диких тварин, жиру гірського козла та злаків. Попередні дослідження вже виявляли в його шлунку давній штам бактерії Helicobacter pylori (яка сьогодні викликає виразку та рак шлунка), проте мікроби здебільшого розглядалися науковцями виключно як неживі біологічні залишки.

Несподівана активність та адаптація

Команда Сархана провела ретельне секвенування ДНК і РНК зі зразків, зібраних з усього тіла мумії, талої води всередині неї, а також навколишнього ґрунту. Виявлені мікроби розділилися на дві основні групи: стародавні організми з прижиттєвого мікробіому Етці та холодолюбні дріжджі. Останні генетично споріднені з мікробами з Антарктиди і, ймовірно, походять із льодовика, де тисячоліттями зберігалося тіло.

Найбільшим відкриттям стало те, що частина мікробів виглядала відносно свіжою, що прямо вказує на їхню поточну життєдіяльність.

«Ми бачимо тут безперервність. Ці дріжджі супроводжували Етці в його довгій подорожі крізь тисячоліття», — заявив Франк Майкснер, мікробіолог і директор Інституту вивчення мумій при Eurac Research.

Життя в умовах сучасного зберігання

Деяким мікроорганізмам навіть допомогли сучасні методи консервації. Після виявлення тіло Етці обробили фенолом для запобігання росту грибків, проте з’ясувалося, що три з чотирьох виявлених видів дріжджів здатні метаболізувати цю токсичну сполуку.

Дослідники помітили, що зразки, взяті у 2010 та 2019 роках, демонструють зростання популяції одного з холодолюбних видів. Це означає, що мікроби успішно виживають і повільно розмножуються навіть у морозильній камері при постійній температурі -6 градусів за Цельсієм. У підсумку вчені дійшли висновку, що мумія «Крижаної людини» — це не просто статичний артефакт, а динамічна екосистема, де стародавні льодовикові мікроби співіснують із сучасними в умовах музею.