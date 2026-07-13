Археологи виявили 18 стародавніх гробниць у містечку Марина-ель-Аламейн на узбережжі Середземного моря, приблизно за 100 кілометрів на захід від Александрії. Серед найцінніших знахідок — 24 «золоті язики», які, за віруваннями давніх єгиптян, допомагали померлим спілкуватися з богами в потойбічному світі.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Live Science.

За даними Міністерства туризму та старожитностей Єгипту, поховання датуються птолемеївським і римським періодами. Одинадцять гробниць були вирубані глибоко в скельній породі, ще сім розташовувалися ближче до поверхні.

Для чого померлим клали «золоті язики»

Дослідники пояснюють, що золото в Стародавньому Єгипті вважалося плоттю богів. Саме тому під час поховання в рот мумій вкладали спеціальні золоті пластини у формі язика.

Вважалося, що вони дозволяли покійному говорити з богами та виголошувати священні слова під час суду перед богом загробного світу Осірісом.

Особливу увагу археологів привернув один із золотих язиків, виконаний у формі «Ока Гора» — давнього символу захисту, який мав оберігати людину від злих сил.

Які ще артефакти знайшли археологи

Окрім золотих артефактів, під час розкопок було виявлено жертовний вівтар у формі так званих «фальшивих дверей» — одного з найдавніших елементів єгипетської поховальної архітектури.

Також археологи знайшли гранітний саркофаг завдовжки близько 2,5 метра з недоторканою кришкою та незавершену статую грецької богині Афродіти.

На думку дослідників, ці знахідки свідчать, що Марина-ель-Аламейн була багатокультурним містом, де єгипетські та греко-римські традиції тісно перепліталися як у повсякденному житті, так і в поховальних обрядах.