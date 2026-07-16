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«Це поховає доходи Росії»: експерт пояснив, чим небезпечні нові санкції США

Автор: Гончаренко Людмила

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Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий підтримати законопроєкт про так звані “пекельні санкції” проти Росії, якщо до документа додадуть положення щодо Ірану та угруповання “Хезболла”.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар голови аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій Олега Рибачука.

Що передбачає закон про “пекельні санкції”

За словами Рибачука, законопроєкт передбачає можливість запровадження високих мит щодо країн, які продовжують купувати російські нафту та газ.

«Якщо справді введуть хоча б 100% мита, то це буде абсолютно вбивчо для Москви. Це поховає можливість Росії заробляти на енергоресурсах», — наголосив Олег Рибачук.

Експерт зазначив, що найбільший удар припаде по головних імпортерах російських енергоносіїв. У разі ухвалення документа Росія може втратити значну частину доходів від експорту нафти й газу.

Чому цей закон важливий для України

Рибачук звернув увагу, що санкції, затверджені Конгресом США, набагато складніше скасувати, ніж обмеження, запроваджені указом президента.

За його словами, навіть після зміни американської адміністрації чи політичної ситуації такі санкції можуть залишатися чинними роками.

“Трамп може сам вводити санкції, але коли вони вводяться законом через Конгрес, то їх дуже важко скасувати”, – пояснив експерт.

Як приклад він навів поправку Джексона – Веніка, яка діяла ще багато років після розпаду СРСР.

Водночас Рибачук наголосив, що для України головне не лише ухвалення документа, а й його практичне застосування. За його словами, саме це може суттєво обмежити фінансові можливості Росії для продовження війни.

Експерт також зазначив, що до законопроєкту можуть бути внесені положення щодо Ірану та “Хезболли”, однак ключовою метою документа залишається посилення економічного тиску саме на Росію.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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