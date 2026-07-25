Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін і Сі Цзіньпін особисто пообіцяли йому не продавати та не передавати зброю Ірану. Американський лідер також попередив Москву й Пекін про можливі наслідки втручання у конфлікт.

Про це повідомляє Daily Mail.

Що Путін і Сі пообіцяли Трампу

«Президент Сі сказав мені, що за жодних обставин не передаватиме і не продаватиме зброю Ірану», — написав Трамп 24 липня у Truth Social.

Трамп додав, що Путін також запевнив його у відмові продавати Ірану озброєння. Президент США вважає, що Росія та Китай наразі не беруть участі у конфлікті на боці Тегерана.

«Якби вони це зробили, для них це було б дуже погано», — наголосив Трамп.

Розвідка підозрює допомогу Ірану

Заява пролунала після повідомлень про можливу підтримку Тегерана з боку Москви та Пекіна. За даними західної розвідки, Росія могла передавати Ірану безпілотники, продовольство та ліки, а Китай нібито розглядав постачання систем протиповітряної оборони.

Американська розвідка також перевіряє, чи могла Росія допомагати Ірану даними для наведення або технологіями безпілотників. Кремль ці повідомлення не коментував.

Тим часом правозахисники попереджають про посилення репресій в Ірані. Після початку війни влада країни активізувала політично вмотивовані страти та переслідування учасників протестів.