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Трамп прокоментував смерть Ліндсі Грема: що заявив президент США

Автор: Гончаренко Людмила

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Президент США Дональд Трамп відреагував на смерть сенатора Ліндсі Грема, назвавши його одним із найвидатніших американських політиків і справжнім патріотом країни.

Про це повідомляє Truth Social.

Трамп вшанував пам’ять Ліндсі Грема

У своєму дописі Дональд Трамп зазначив, що Ліндсі Грем був людиною, яка невтомно працювала на благо Сполучених Штатів.

«Сенатор Ліндсі Грем, один із найвидатніших людей і сенаторів, яких я коли-небудь знав, помер! Він завжди працював і був справжнім американським патріотом. Нам буде дуже не вистачати Ліндсі», — написав Трамп.

Президент також повідомив, що інформацію про церемонію прощання з сенатором оприлюднять пізніше.

Що відомо про смерть сенатора

За наявною інформацією, Ліндсі Грем помер увечері 11 липня після раптової короткочасної хвороби. Як повідомляють американські ЗМІ, до його будинку на Капітолійському пагорбі викликали екстрені служби через повідомлення про зупинку серця.

Ліндсі Грем очолював Бюджетний комітет Сенату США, а також входив до складу Комітету з асигнувань, Судового комітету та Комітету з питань навколишнього середовища й громадських робіт. Він був одним із найвідоміших представників Республіканської партії у верхній палаті Конгресу США.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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