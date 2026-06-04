Космічний телескоп Джеймса Вебба (NASA) вперше отримав хімічний «відбиток» міжзоряної комети 3I/ATLAS у середньому інфрачервоному діапазоні. Дослідження газового сліду вказало на унікальні умови формування об’єкта за межами нашої Сонячної системи.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на наукове видання ScienceDaily.

Аномальний рівень метану та вуглекислого газу

Спостереження проводилися у грудні за допомогою інструмента MIRI у два етапи, коли комета віддалялася від Сонця на відстань понад 320 мільйонів кілометрів. Науковцям вдалося вперше в історії безпосередньо ідентифікувати газ метан на міжзоряному гості. Оскільки цей газ є вкрай летючим, його фіксація лише після проходження кометою найближчої до Сонця точки свідчить, що метан був надійно захований глибоко під льодяною поверхнею.

Окрім цього, телескоп зафіксував надзвичайно високі обсяги вуглекислого газу відносно показників води. Таке співвідношення метану та CO2 кардинально відрізняється від хімічного складу переважної більшості комет нашої Сонячної системи, що доводить формування 3I/ATLAS в абсолютно іншому хімічному середовищі.

Охолодження та фіксація спектра

У міру віддалення об’єкта від Сонця і зниження температури дослідники спостерігали різке падіння викидів газу. Оскільки вода менш летюча за метан і вуглекислий газ, її випаровування з поверхневих шарів припинилося найшвидше.

Зробити ці відкриття вдалося завдяки спектрометру середньої роздільної здатності, який аналізує інфрачервоне світло. Він працює як інтегральний польовий блок, що дозволило вченим не просто виявити хімічні сполуки, а й створити точну просторову карту розподілу газів безпосередньо навколо ядра комети.