Президент США Дональд Трамп отримав досить цікавий телефонний дзвінок на свій день народження від російського президента Володимира Путіна. Американський лідер напередодні відсвяткував своє 80-річчя, відзначивши цю подію проведенням турніру UFC у своєму саду, роботою над рамковою мирною угодою з Іраном та тривалою розмовою з очільником Кремля.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на британське видання Daily Star.

Офіційний представник Кремля та помічник президента РФ Юрій Ушаков підтвердив, що Путін вирішив не надсилати Трампу жодних матеріальних подарунків. Водночас він зазначив, що привітання були «досить теплими і відображали відносини між двома президентами».

Телефонна розмова тривала близько 55 хвилин і була не просто обміном люб’язностями. За словами Ушакова, бесіда мала неформальний характер із часткою гумору.

«Я навіть відкрию вам секрет: Дональд Трамп не в повному захваті від цифри 80, оскільки він сповнений енергії та сил», — розповів представник Кремля.

Попри жарти, лідери обговорили ключові проблеми міжнародної ситуації та розвиток російсько-американських відносин. Зокрема, сторони торкнулися нової рамкової угоди щодо Ірану, за яку Трамп подякував Путіну за його «участь».

Не обійшлося і без обговорення війни в Україні. За версією російської сторони, Путін заявив, що удари Києва по цивільній інфраструктурі РФ не зможуть переломити критичну ситуацію на полі бою. Диктатор також поскаржився на саміт G7 в Евіан-ле-Бен, де європейці та президент України Володимир Зеленський нібито намагатимуться «намалювати прямо протилежну картину» і пропонуватимуть ідеї, які лише затягнуть конфлікт.

Крім того, Путін зухвало додав, що якщо Зеленський знову згадає про потенційну зустріч, то він «може приїхати до Москви, якщо хоче зустрітися».

Зі свого боку Дональд Трамп відповів, що Росія та США були союзниками з часів Другої світової війни, і про це «не можна забувати». Наприкінці розмови сторони домовилися, що найближчим часом до Росії знову завітають спеціальні посланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які наразі глибоко залучені до іранських справ.