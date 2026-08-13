Медведєв пригрозив Японії «жахливими наслідками» через Курили

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив Японії «жахливими наслідками» через її позицію щодо південних Курильських островів. Заява пролунала після того, як Токіо висловило офіційний протест через візит Володимира Путіна на спірний острів Ітуруп.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на росЗМІ.

Медведєв пригрозив Японії через Курили

Медведєв різко відреагував на заяви прем’єр-міністерки Японії Санае Такаїчі, яка наголосила на претензіях Токіо на острови.

«Прем’єр Японії Такаїчі може без кінця базікати про те, що Курильські острови є “історично японськими”, але ця балаканина нічого не змінить. Вони були, є і будуть російською землею. Той, хто цього не розуміє, зіткнеться з жахливими наслідками своїх ілюзій», — написав Медведєв.

Японія заявила протест після поїздки Путіна на Ітуруп 13 серпня. Такаїчі назвала цей візит «абсолютно неприйнятним», а японське МЗС викликало російського посла Миколу Ноздрєва.

Чому Росія та Японія сперечаються за острови

Йдеться про Ітуруп, Кунашир, Шикотан та групу островів Хабомаї. Росія контролює ці території, тоді як Японія вважає їх своїми Північними територіями. Радянський Союз захопив острови наприкінці Другої світової війни.

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Територіальна суперечка протягом десятиліть залишається головною перешкодою для укладення повноцінного мирного договору між Москвою та Токіо. Відносини країн додатково погіршилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, коли Японія засудила агресію та приєдналася до санкцій проти РФ.