Ситуація у війні для України різко змінилась: в розвідці розкрили деталі

Ситуація на полі бою для української армії наразі є найсприятливішою за майже цілий рік. Британська розвідка MI6 офіційно підтвердила, що попри спроби Росії організувати масштабний весняний наступ, оборонні рубежі ЗСУ перебувають у максимально стабільному стані.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на The Telegraph.

Хоча лінія фронту простягається на понад тисячу кілометрів і там тривають безперервні ворожі штурми, українським оборонцям вдається впевнено утримувати свої позиції. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що цю позитивну динаміку бачать не лише в Києві, а й на рівні західних союзників.

«Я отримав оцінку MI6. Ситуація на фронті зараз є найкращою для України за останні 10 місяців. Такий їхній висновок, і наші партнери також це бачать», — зазначив глава держави.

Аналітики пояснюють такий перелом на фронті одразу кількома факторами. Насамперед українська армія суттєво посилила застосування високоточних ударних дронів. Це дозволило паралізувати російську логістику, ускладнити підвезення техніки та фактично зупинити заплановане просування ворога в районі так званого «фортечного поясу» на Донбасі.

Крім успішної оборони, ЗСУ проводять результативні контратаки, крок за кроком повертаючи стратегічно важливі території. За даними розвідки, з кінця січня до середини березня українські сили звільнили понад 154 квадратні милі поблизу Олександрівки та Гуляйполя, що стало найбільшим територіальним здобутком з 2023 року.

Водночас, зазнаючи невдач на суходолі, Кремль посилює ракетний та дроновий терор мирного населення. Російські війська змінюють тактику повітряних атак, все частіше завдаючи саме денних ударів. Крім того, окупанти розширюють перелік цілей, атакуючи не лише енергетичну інфраструктуру, що суттєво збільшує небезпеку для мешканців українських міст.