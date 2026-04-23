Ситуація на фронті: ЗСУ звільнили населений пункт на півночі Сумщини

Українські військові продовжують успішно відтісняти російських окупантів у прикордонних регіонах. Силам оборони вдалося вибити ворога та звільнити населений пункт Андріївка на півночі Сумської області.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, опубліковані 21 квітня геолокаційні кадри чітко підтверджують, що ЗСУ контролюють позиції у північній частині Андріївки. Це свідчить про успішне витіснення російських підрозділів із села.

Водночас окупанти, намагаючись зберегти залишки своїх сил, вдаються до абсурдних методів маскування. Речник одного з українських батальйонів безпілотних систем повідомив, що російські штурмовики днями повзуть через труби, щоб непомітно наблизитися до позицій ЗСУ та сховатися від дронів.

Такі відчайдушні дії є наслідком колосальних втрат російської армії на цій ділянці фронту. Аналітики зазначають, що через значне виснаження військове командування РФ змушене терміново виводити з півночі Сумщини підрозділи повітряно-десантних військ (ПДВ). Їхні позиції зараз поступово займають звичайні мотострілецькі полки.