У Греції під час гасіння масштабних лісових пожеж зіткнулися два пожежні гелікоптери. Двоє членів екіпажу однієї машини загинули, ще двох людей із другого гелікоптера вдалося врятувати.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Associated Press.

Що відомо про загиблих і врятованих

Аварія сталася поблизу населеного пункту Псата, на захід від Афін. За інформацією пожежної служби, загиблими виявилися громадяни Греції та Данії. У другому гелікоптері перебували громадяни Греції та Великої Британії — обох врятували.

WATCH: 2 firefighting helicopters collide midair in Greece pic.twitter.com/15HP9DUMwa — BNO News Live (@BNODesk) August 2, 2026

Іноземні екіпажі регулярно допомагають Греції боротися з лісовими пожежами, які щоліта охоплюють значні території країни. У мережі вже поширили відео, яке нібито зафіксувало момент зіткнення, однак його справжність офіційно не підтверджена.

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Пожежі знищили понад 100 будинків

Катастрофа сталася в районі, де вогонь спалахнув ще у п’ятницю та швидко поширився через сильний вітер і спекотну погоду. Полум’я підійшло з боку населеного пункту Агіос-Василіос, розташованого приблизно за 80 кілометрів на північний захід від Афін.

Пожежі вже знищили понад 100 будинків і близько 12 тисяч гектарів лісів та сільськогосподарських угідь. На острові Кефалонія довелося евакуювати жителів кількох населених пунктів, популярних серед туристів.

«На Грецію чекають надзвичайно складні дні через екстремальні погодні умови та ураганний вітер», — попередив прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.

Від масштабних пожеж потерпають також Франція, Туреччина, Португалія та Іспанія, де вогонь уже знищив тисячі гектарів територій.