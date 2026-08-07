Штучний інтелект створив нові віруси: вчені попередили про небезпеку

Штучний інтелект уперше використали для створення повних геномів нових вірусів, здатних самостійно розмножуватися всередині клітин. У лабораторії дослідники отримали 16 працездатних вірусів, однак вони заражають бактерії та не становлять загрози для людей.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Star.

Як ШІ зміг створити віруси

Дослідники Стенфордського університету використали моделі Evo1 та Evo2. За принципом роботи вони частково нагадують мовні моделі, однак замість послідовностей слів навчаються розпізнавати та створювати послідовності генетичного коду.

ШІ навчали на генетичних даних вірусів, бактерій, рослин і людей, після чого налаштували на створення бактеріофагів — вірусів, які заражають певні види бактерій. Із запропонованих системою варіантів науковці відібрали 302 найбільш перспективні та спробували відтворити їх у лабораторії.

Експеримент показав, що 16 створених таким способом вірусів справді працювали та могли знищувати бактерії кишкової палички E. coli. Дослідники називають це важливим рубежем: раніше генеративний ШІ не використовували для успішного проєктування повного функціонального вірусного геному.

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Навіщо вченим створювати нові віруси

Такі технології потенційно можуть допомогти у боротьбі з бактеріальними інфекціями, які стають стійкими до антибіотиків. Бактеріофаги здатні вибірково атакувати бактерії, тому створення нових їхніх різновидів може прискорити розвиток альтернативних методів лікування.

Водночас дослідники наголошують, що між створенням бактеріофага та проєктуванням живого організму залишається величезна технологічна дистанція. Самі віруси також не вважаються повноцінними живими організмами, оскільки для розмноження їм необхідні клітини господаря.

Чому відкриття викликало занепокоєння

Головне питання стосується того, чи можна в майбутньому використати подібні системи для створення небезпечних патогенів. Експерти Центру безпеки охорони здоров’я Університету Джонса Гопкінса заявили, що технологія вже порушує серйозні питання біологічної безпеки.

Автори експерименту намагалися максимально зменшити ризики. Із навчальних даних виключили віруси, здатні заражати складні організми, а всі практичні випробування проводили лише з бактеріофагами у захищеній лабораторії. Науковці вважають, що такі обмеження мають стати принциповими, адже можливості генеративного ШІ в біології продовжуватимуть швидко зростати.