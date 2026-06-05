Вчені з’ясували, що поверхневі спостереження за Сонцем не відображають повної картини його активності. Зазирнувши глибше, астрономи «прислухалися» до внутрішніх процесів нашої зорі та виявили значні зміни за останні 40 років. За їхніми словами, Сонце, ймовірно, переходить у абсолютно новий режим поведінки.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на результати дослідження, опубліковані в науковому журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Аномалії в сонячних циклах

Традиційно активність Сонця зростає і падає протягом 11-річного циклу. Під час мінімуму зоря спокійна, а під час максимуму — генерує потужні спалахи та викиди маси, що можуть серйозно порушувати роботу супутників, систем зв’язку та земних електромереж.

Однак останні цикли продемонстрували нетипову поведінку. Попередній 24-й цикл був значно слабшим за кількістю плям і рівнем випромінювання. Очікувалося, що поточний 25-й цикл продовжить цю мляву тенденцію, але глибоко під поверхнею Сонця вчені зафіксували дуже інтригуючі процеси.

Внутрішня «музика» нашої зорі

Щоб дослідити надра Сонця, команда на чолі з астрофізиком Біллом Чапліном з Бірмінгемського університету проаналізувала дані за майже чотири десятиліття (з 1987 року), зібрані міжнародною мережею обсерваторій BiSON. Ця система відстежує активність світила за допомогою геліосейсмології — фіксує крихітні зміни у світлі, викликані внутрішніми вібраціями.

Вчені аналізували звукові хвилі, які змушують зорю «дзвеніти», ніби гігантський термоядерний дзвін. Порівнявши ці внутрішні вібрації з поверхневою активністю, дослідники помітили разючу закономірність. Тоді як зовнішня активність Сонця дійсно слабшає, його внутрішні високочастотні коливання залишаються такими ж сильними, як у старих, більш активних циклах.

Перебудова магнітного поля

Дослідники дійшли висновку, що керована сонячними циклами магнітна енергія тепер концентрується на значно менших глибинах — всього близько 1000 кілометрів під поверхнею.

За словами астронома Сарбані Басу з Єльського університету, цю тенденцію не можна пояснити просто загальним ослабленням магнітного поля. Натомість це вказує на масштабну структурну реорганізацію того, як саме Сонце накопичує і зберігає свою магнітну енергію всередині. Розуміння цих глибинних змін є критично важливим, адже воно допоможе точніше прогнозувати космічну погоду та магнітні бурі, які безпосередньо впливають на Землю.