Науковці розробили новий план дій на випадок отримання Землею повідомлення від інопланетної цивілізації. Документ із восьми пунктів детально описує, як людство має реагувати на потенційний сигнал із глибокого космосу, щоб уникнути хаосу та паніки.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на видання Daily Mail.

Ретельна перевірка та боротьба з фейками

Згідно з новими протоколами, розробленими за участю дослідників програми пошуку позаземного розуму (SETI), будь-який підозрілий сигнал потребує максимальної обережності. Відкриття заборонено відразу виносити на публіку. Спочатку його мають ретельно перевірити незалежні команди та обсерваторії за допомогою різних інструментів і методів. Вчені попереджають, що процес верифікації може тривати місяці або навіть роки.

Автори плану також звертають увагу на небезпеку епохи соціальних мереж. Дослідників закликають оперативно реагувати на чутки, маркувати непідтверджені дані та боротися з дезінформацією. Крім того, наукові установи зобов’язані захистити своїх фахівців від можливого цькування, адже автори такого відкриття миттєво стануть найвідомішими людьми на планеті.

Зазначається, що подібний протокол став особливо актуальним зараз, після розсекречення десятків файлів про НЛО адміністрацією Дональда Трампа, що підігріло інтерес суспільства до теми прибульців.

Оприлюднення даних та збереження доказів

Якщо ж докази існування позаземного розуму пройдуть усі етапи перевірки, вчені зобов’язані негайно зробити публічну заяву. Інформація буде передана не лише науковій спільноті, а й Організації Об’єднаних Націй та іншим міжнародним структурам.

Усі базові дані, методи аналізу та комп’ютерні коди мають бути розсекречені, щоб дослідники з усього світу могли самостійно вивчити знахідку. Самі ж матеріали надійно заархівують у різних точках світу для майбутніх поколінь, а науковці проситимуть міжнародного захисту радіочастот, щоб уберегти сигнал від зовнішніх перешкод.

Сувора заборона на відповідь

Один із найважливіших пунктів нової інструкції стосується зворотного зв’язку. Дослідники наголошують, що навіть у разі отримання чіткого повідомлення від інопланетян, науковцям суворо заборонено надсилати сигнал у відповідь.

Будь-яке рішення щодо подальшого спілкування з позаземною цивілізацією вимагатиме масштабних консультацій на рівні ООН. Для розв’язання цього питання буде створено спеціальний міжнародний комітет за участю експертів із науки, етики, права та соціології, які допомагатимуть людству усвідомити наслідки того факту, що ми не самі у Всесвіті.