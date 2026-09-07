Вечірній голод часто заважає заснути, проте важка їжа на ніч може лише нашкодити організму. Щоб безпечно втамувати апетит, варто обирати легкі комбінації з білків, складних вуглеводів та магнію.

Про це повідомляє Verywell Health.

Попкорн і гарбузове насіння

Ідеальний вибір для любителів похрумтіти. Попкорн забезпечує тіло цільними злаками та клітковиною.

«Такий перекус дає відчуття ситості, але зовсім не обтяжує шлунок перед сном», — пояснює дієтологиня Ліндсі ДеСото.

Насіння гарбуза доповнює страву білком та магнієм, який сприяє розслабленню м’язів. За бажанням кукурудзу можна злегка підсолити або присипати корицею.

Тепле молоко з волоськими горіхами

Класичний напій для якісного нічного відпочинку. Коров’яче молоко є чудовим джерелом триптофану — ключової амінокислоти для синтезу мелатоніну. Горіхи суттєво посилюють снодійний ефект завдяки вітамінам групи B.

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Дієтологиня Лорен Манакер радить додавати до молока трохи куркуми та меду, щоб отримати максимально заспокійливий напій для зняття стресу.

Банан з арахісовою пастою

Солодка, але надзвичайно корисна альтернатива шкідливим десертам. Банан швидко задовольняє вечірню тягу до цукру.

«Арахісова паста створює ідеальний баланс складних вуглеводів, білка та корисних жирів», — зазначає експертка Еллісон Херріс.

Ця комбінація дає відчутну порцію магнію, який безпосередньо відповідає за глибокий сон. Для різноманітності банан можна легко замінити на хрусткі скибочки яблука.

Грецький йогурт із ягодами

Легкий, але поживний мікс. Протеїн у складі густого кисломолочного продукту гарантовано втримує відчуття ситості до самого ранку.

Свіжі ягоди постачають в організм клітковину та антиоксиданти. За словами дієтологині Обрі Редд, страву легко адаптувати під власні смаки: достатньо додати туди краплю меду, насіння гарбуза або ж замінити йогурт на звичайний сир.