Багатьом здається, що в липні вже пізно висаджувати насіння та розсаду, проте цей місяць відкриває чудові можливості для садівників, які бажають подовжити сезон вирощування. Липень є критично важливим часом для отримання багатого врожаю, яким можна буде насолоджуватися наприкінці літа та восени.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Martha Stewart.

Якщо ви не встигли нічого посадити на початку літа або просто хочете продовжити сезон, зараз настав ідеальний час для посадки. Досвідчені фермери поділилися своїми головними рекомендаціями щодо липневих посівів, які гарантовано забезпечать чудовий урожай наприкінці літа.

Коренеплоди для липневої посадки

Буряк: Ці яскраві коренеплоди ростуть дуже швидко, і від посіву до збору врожаю зазвичай минає від 50 до 70 днів. Вони чудово розвиваються при посадці в середині літа і здатні витримувати невеликі заморозки. Збирати врожай слід, обережно взявши рослину за бадилля біля основи та потягнувши вгору. Ця культура потребує повного сонця та добре дренованого ґрунту, багатого на органіку. Буряк погано переносить кислий ґрунт, тому рівень pH має бути в межах 6.0–7.0.

Морква: Як і буряк, морква є коренеплодом, що ідеально підходить для літньої посадки і дає чудовий урожай наприкінці літа або на початку осені. Більшість видів дозріває за 70–80 днів, але такі швидкостиглі сорти, як «Little Finger» або «Minicore», можуть бути готові вже за 55 днів. Збирати її варто обережно, попередньо розпушивши землю лопаткою, а потім потягнувши за бадилля. Морква потребує повного або часткового сонячного освітлення та добре дренованого ґрунту.

Овочі для швидкого літнього врожаю

Кабачки: Це овоч, що стрімко росте, і його липнева посадка дозволяє отримати швидкий літній урожай. Сорти на кшталт «Black Beauty» та «Italian Heirloom» готові до збору менш ніж за 50 днів. Рослина чудово почувається в теплу погоду на родючому ґрунті. Зрізати плоди треба садовими ножицями, коли вони досягають довжини від 4 до 6 дюймів, адже саме тоді вони найбільш ніжні. Від шкідників рекомендується щотижня застосовувати олію німу, але обробку треба припинити з появою перших квітів.

Огірки: Сорти на кшталт «Common Wealth» можуть дати смачні огірки для маринування приблизно за 50 днів. Швидкорослі літні огірки чудово підходять для салатів, і їх можна збирати при досягненні довжини 3–6 дюймів. Частий збір урожаю за допомогою садових ножиць значно підвищує продуктивність кущів. Рослини також варто щотижня обробляти органічною олією німу, зупинивши процес перед початком цвітіння.

Кущова квасоля: Ця культура обожнює теплий ґрунт, велику кількість сонячного світла та є легкою у догляді. Більшість сортів дозріває за 50–60 днів, але «Strike» і «Contender» можна збирати вже через 45 днів після посіву. Зрізати стручки слід секатором тоді, коли вони досягли повного розміру, але насіння всередині ще не набухло. Збір урожаю кожні кілька днів стимулює безперервне плодоношення.

Помідори: Такі сорти, як «Early Girl» та «Fourth of July», відрізняються раннім дозріванням (50–62 дні) і чудово підходять для прохолодніших кліматичних зон. Плоди можна зривати руками або садовими ножицями, коли їхня шкірка набуває глибокого, насиченого червоного кольору, і вони злегка піддаються при стисканні.

Зелень для свіжих салатів

Рукола: Це пряна зелень, яку можна збирати вже через три-шість тижнів після посіву, а мікрогрін — лише за 14 днів. Вона добре переносить теплу погоду, але в умовах сильної спеки може випустити стрілки з насінням. Під час липневої посадки варто обирати місце, яке знаходиться в тіні у другій половині дня. Зрізати треба окремі листочки із зовнішньої частини, залишаючи центральний пагін недоторканим для подальшого росту.

Латук: Для літа ідеально підходять жаростійкі сорти, які швидко дозрівають, такі як листовий салат, маслянистий та деякі види ромену. Як і руколу, латук потрібно висаджувати на ділянках із післяобідньою тінню. Сорт «Black-seeded Simpson» відомий своєю стійкістю до спеки: його молоде листя можна збирати через 28 днів, а повнорозмірне — через 40–50 днів. Ви можете зрізати як усю головку повністю, так і відщипувати окремі листочки.

Шпинат: Це поживна зелень, яка швидко росте і потребує жаростійких сортів для липневої посадки. Сорти «Malabar» або «New Zealand» повільно пускають стрілки і дозрівають у середньому за 50–80 днів. Для збору врожаю листя потрібно зрізати біля самої основи.

Правильно підібравши культури, які швидко ростуть або толерантні до невеликих заморозків, ви зможете суттєво підвищити врожайність свого саду. Це дасть змогу насолоджуватися свіжими овочами та зеленню ще довго після завершення основного сезону.