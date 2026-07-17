У літню спеку кавун стає одним із найпопулярніших продуктів. Він чудово освіжає, допомагає поповнити запаси рідини в організмі та містить чимало корисних речовин. Дієтологи зазначають, що регулярне вживання кавуна може позитивно впливати на роботу серця, травної системи та загальне самопочуття.

Про це повідомляє Verywell Health.

Чому кавун особливо корисний у спеку

Приблизно 92% кавуна становить вода, тому він допомагає підтримувати водний баланс організму під час високих температур. Хоча він не може замінити звичайну питну воду, ця ягода є чудовим доповненням до раціону в спекотні дні.

Разом із рідиною організм отримує калій та інші мінерали, які допомагають підтримувати електролітний баланс. Це особливо важливо після тривалого перебування на сонці або фізичних навантажень, коли разом із потом людина втрачає не лише воду, а й корисні мікроелементи.

Кавун також містить вітаміни С, А та В6, які підтримують імунну систему, нормальний обмін речовин і здоров’я нервової системи.

Як кавун впливає на серце та травлення

Ще одна перевага кавуна — високий вміст лікопіну. Саме він надає м’якоті насиченого червоного кольору. Цей антиоксидант допомагає захищати клітини від ушкодження вільними радикалами та, за даними досліджень, може знижувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань і деяких видів онкології.

Крім того, кавун містить амінокислоту цитрулін, яка бере участь у виробленні оксиду азоту. Ця речовина сприяє розширенню судин, покращенню кровообігу та може допомагати підтримувати нормальний артеріальний тиск.

Не поспішайте викидати насіння

Корисною є не лише м’якоть. Обсмажене кавунове насіння містить магній, залізо, цинк і корисні жири. А клітковина та природні поліфеноли, які є в кавуні, підтримують здорову мікрофлору кишківника та покращують травлення.

Втім, фахівці радять не переїдати навіть таку корисну ягоду. Щоб уникнути різких коливань рівня цукру в крові, кавун рекомендують поєднувати з продуктами, багатими на білок або корисні жири, наприклад із горіхами чи натуральним йогуртом.