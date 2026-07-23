Росію запідозрили у допомозі Ірану під час атаки на об’єкти ЦРУ

Американська розвідка розпочала перевірку можливої причетності Росії до атак Ірану на об’єкти Центрального розвідувального управління (ЦРУ) у країнах Перської затоки. Слідчі вивчають, чи могла Москва надати Тегерану розвідувальну інформацію для наведення або передові технології безпілотників.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела, знайомі з перебігом розслідування.

За словами співрозмовників агентства, американські спецслужби поки не дійшли остаточних висновків щодо можливої ролі Росії. Водночас аналітики звернули увагу на високу точність ударів, а також на багаторічну військово-технічну співпрацю Москви та Тегерана.

Які об’єкти опинилися під ударом

За даними Reuters, у березні було атаковано щонайменше два об’єкти ЦРУ. Один із них розташовувався на території посольства США в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), ще один — на сході Іраку. Деякі джерела стверджують, що під удар потрапили й інші об’єкти американської розвідки, однак подробиці не розголошуються.

Два західні чиновники повідомили агентству, що під час атаки на Ер-Ріяд могли використовуватися модернізовані версії іранських безпілотників Shahed, вдосконалені за участю Росії. За їхніми словами, один дрон пробив зовнішню частину будівлі, після чого другий залетів усередину й вибухнув. Загиблих і постраждалих не було.

Що відомо про можливу роль Росії

Одне із західних розвідувальних відомств у внутрішньому меморандумі дійшло висновку, що Росія, ймовірно, брала участь у визначенні цілей для ударів по об’єктах ЦРУ. Крім того, американські аналітики перевіряють інформацію про те, що Москва могла передати Ірану супутникову навігаційну систему Kometa-M, яка значно підвищує точність дронів Shahed.

Водночас джерела Reuters наголошують, що остаточних доказів поки немає. Частина експертів припускає, що іранські сили могли цілитися в будівлю американського посольства загалом, а не безпосередньо в резидентуру ЦРУ.