Володимир Путін не збирається припиняти бойові дії проти України найближчим часом. Російський диктатор налаштований продовжувати агресію щонайменше протягом наступних двох-трьох років.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на російське видання «Верстка».

Згідно з інформацією від джерела, наближеного до однієї з європейських розвідок, очільник Кремля категорично не бажає завершувати конфлікт. Можливу нову хвилю масового призову в Росії він розглядає як один із «гіпотетичних жорстких заходів».

Наразі в російській верхівці існують серйозні побоювання щодо внутрішньої політичної кризи. Як зазначає інсайдер, вона може виникнути «у разі завершення бойових дій зараз, у такому стані, без серйозних успіхів».

Через страх втратити владу керівництво РФ готове вдатися до радикальних кроків. Йдеться про масштабне переведення економіки на військові рейки та поновлення мобілізаційних заходів.

Міністерство оборони Росії запевняє диктатора у здатності захопити українські території, якщо отримає достатню кількість живої сили.

«Військові нібито гарантують йому повний контроль над чотирма українськими регіонами за умови наявності людських ресурсів», — зазначають співрозмовники журналістів.

Підготовка до нового поповнення окупаційної армії триває вже кілька місяців, хоча офіційно цей процес намагатимуться не називати мобілізацією. Головна мета російської влади зараз — ретельно все спланувати та уникнути масових прорахунків, які супроводжували призовну кампанію у 2022 році.

Джерело, долучене до питань контрактного набору, зауважує, що остаточного наказу про старт масової мобілізації ще немає. Проте відповідним структурам вже поставлено чітке завдання активно готуватися до такого сценарію.