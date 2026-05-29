На кордоні з Білоруссю наразі не фіксується безпосереднього нарощування військових сил, однак процеси, що відбуваються в глибині країни, викликають серйозне занепокоєння. Росія продовжує тиснути на Мінськ з метою повноцінного залучення білоруської армії до бойових дій.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в коментарі «Радіо Свобода».

Тиск Москви та загроза вторгнення

За словами Андрія Демченка, починаючи з 2022 року Білорусь утримує поблизу українського кордону невелику кількість своїх підрозділів. Вони регулярно проходять ротацію, проте їхня загальна чисельність не збільшується.

Водночас дані української розвідки свідчать про посилення тиску з боку РФ. Москва намагається змусити Мінськ масштабно і власними силами долучитися до війни проти України.

«У подальшому можуть бути і провокації по напрямку нашого кордону. Не можна виключати і вторгнення», — наголосив речник ДПСУ.

Демченко додав, що хоча наразі Росія не має на території Білорусі готових ударних угруповань, вона може в будь-який момент перекинути їх туди. Для цього ворог зможе використати нову військову інфраструктуру, яку зараз активно розбудовує білоруська сторона.

Підготовка інфраструктури та заяви сторін

Попередження прикордонників збігаються із заявами вищого військово-політичного керівництва України:

Володимир Зеленський ще у квітні повідомляв, що у прикордонних білоруських районах активно будують дороги у напрямку України та облаштовують нові артилерійські позиції.

Олександр Сирський, Головнокомандувач ЗСУ, 19 травня також підтвердив загрозу, зазначивши, що військові операції ворога на північному напрямку є «реальними».

У відповідь на ці попередження Олександр Лукашенко вкотре заявив, що Мінськ не дозволить втягнути себе у війну, але висунув умову: це триватиме доти, доки не буде «агресії проти території Білорусі».

Варто нагадати, що хоча білоруська армія не бере прямої участі в бойових діях, саме Білорусь у лютому 2022 року надала свою територію для повномасштабного вторгнення російських військ та завдання регулярних ракетних ударів по українських містах.