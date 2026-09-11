Росія пригрозила Литві ядерною зброєю: у чому причина

У Кремлі висунули ядерні погрози Литві через наміри країни переглянути власні безпекові правила. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що територія балтійської держави опиниться під прицілом РФ у разі розміщення там ядерного арсеналу.

Про це повідомляють російські медіа.

Приводом для агресивної риторики Москви стали плани литовського парламенту. На початку 2027 року Вільнюс має намір виключити з конституції положення про заборону розміщення ядерної зброї в країні.

«Територія Литви буде під прицілом ядерної зброї Росії, якщо Вільнюс ухвалить рішення розмістити таку зброю у себе», — підкреслив речник Кремля.

Окрім Литви, російські посадовці продовжують шантажувати Україну та її союзників. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив про готовність Москви вдарити по Києву та військових об’єктах НАТО. Він звинуватив Захід у навмисному загостренні ситуації, що нібито наближає третю світову війну, і додав, що терпіння Кремля вичерпується.

Схожі погрози застосувати тактичну ядерну зброю проти України раніше лунали й у Держдумі РФ, де такий сценарій намагалися виправдати ударами США по Японії у 1945 році.

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