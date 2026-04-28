РФ кинула мотоцикли і дрони на Костянтинівку: що там відбувається зараз

Російські окупаційні війська безупинно штурмують Костянтинівський напрямок, використовуючи для прориву малі піхотні групи та швидкісні мотоцикли. Одночасно ворог кратно збільшив застосування різноманітних ударних безпілотників, намагаючись паралізувати логістику українських захисників.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на заяву командира зенітно-ракетного дивізіону 44-ї механізованої бригади на псевдо «Фешн» в ефірі «Суспільне Новини».

Українські оборонці міцно тримають позиції та своєчасно ліквідовують загарбників, не дозволяючи їм прорвати лінію фронту. За словами військового, через стратегічну важливість Костянтинівки росіяни відмовилися від обережної тактики диверсійно-розвідувальних груп і роблять ставку на максимально агресивні прямі атаки.

«Костянтинівка лишається під нашою опікою. Ворог пробує деякими шляхами просочуватися, але він виявляється і знищується. Оскільки місто розташоване на напрямку головного удару, то ворожі ДРГ — не наш випадок. У нас вони використовують піхотні штурми, мотоштурми, тобто просто ломляться у Костянтинівку», — пояснив офіцер.

Окремим викликом для Сил оборони залишається тотальне засилля ворожих безпілотників у повітряному просторі. Бійцям доводиться цілодобово відбивати атаки різних типів БПЛА: від дешевих FPV-камікадзе та дронів «Молнія» до масивних ударних апаратів типу «Шахед». Загарбники роблять ставку на масовість і низьку вартість виробництва таких засобів ураження.

«Сказати, що вони повністю контролюють небо, неможливо, тому що ми все-таки здійснюємо і логістику, і підвезення всіх видів забезпечення на свої позиції. Єдине: так, вони ускладнюють нам роботу, але ми з нею все одно справляємося. Бо якби ми не справлялися, то ситуація на фронті була б інакша», — наголосив командир дивізіону.

Захисник підкреслив, що воїни 44-ї бригади успішно стримують навалу на цій ділянці фронту вже майже рік. Попри постійне нарощування російського тиску та безперервні атаки з повітря і землі, окупантам не вдалося досягти жодних суттєвих територіальних успіхів на цьому напрямку.