Європейські лідери змінюють свою дипломатичну стратегію та готуються до прямих переговорів із Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні. Несподіваний розворот у позиції Брюсселя зумовлений глибоким розчаруванням діями президента США Дональда Трампа, який до цього очолював переговорний процес.

Голова Європейської ради Антоніо Коста офіційно підтвердив зміну курсу. За його словами, Європейський Союз бачить реальний «потенціал» для прямих переговорів із Кремлем. Що ще важливіше — європейський високопосадовець запевнив, що Брюссель отримав на цей крок повну підтримку від президента України Володимира Зеленського.

У Кремлі миттєво відреагували на зміну настроїв у Європі. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін відкритий до будь-яких контактів, проте традиційно спробував перекласти відповідальність за дипломатичну ізоляцію на Захід. Москва наполягає, що саме європейські уряди повинні зробити перший крок назустріч, оскільки вони розірвали зв’язки у 2022 році.

«Путін готовий вести переговори з усіма. Він неодноразово заявляв про це. Ми будемо готові рухатися вперед у нашому діалозі, наскільки європейці будуть до цього готові. Однак, як неодноразово заявляв Путін, ми не будемо ініціювати такі контакти після позиції, зайнятої європейцями», — наголосив Дмитро Пєсков.

Попри заяви про нібито готовність до миру, риторика Кремля залишається незмінною. Путін продовжує маніпулювати фактами, цинічно називаючи європейські держави «підпалювачами війни». У Москві обурюються тим, що Європа надала Україні десятки мільярдів доларів фінансової допомоги, зброю та критично важливі розвідувальні дані для захисту від російського вторгнення.